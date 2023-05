Quem está na repescagem da Dança dos Famosos 2023?

Mais uma etapa da competição entre o time feminino na Dança dos Famosos acontece neste domingo, 7, e quatro participantes com a menor somatória de notas nas três primeiras rodadas vão para a repescagem e correm risco de serem eliminadas.

Quem foi para repescagem na Dança dos Famosos?

As quatro mulheres que estão na repescagem da Dança dos Famosos são: Gabi Melim, Rafa Kalimann, Heloísa Perissé e Priscila Fantin, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles. As famosas competirão entre si e quem tiver a menor nota somando as notas dos jurados, deixa o programa.

A Dança dos Famosos está em sua terceira rodada para o time feminino. Além das quatro participantes que estão na repescagem, também se apresentam Carla Diaz, Juliana Alves e Daiane dos Santos, que se salvam da zona de perigo da eliminação.

A terceira rodada conta com os jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além das juradas convidadas Glória Pires e Susana Vieira. As duas atrizes estão no elenco de Terra e Paixão, nova novela das nove que estreia amanhã na Globo. A gravação desta etapa aconteceu na última quinta-feira, 4.

A Dança dos Famosos contou com algumas mudanças nessa temporada. A edição começou com os participantes divididos em grupos, e os quatro times competiram entre si nas primeiras semanas. Ao final dessa etapa, um grupo inteiro foi mandado para a repescagem e apenas dois dos quatro integrantes permaneceram na competição.

Na fase individual, a dinâmica segue a mesma. As participantes que tiverem as menores notas nas rodadas disputam entre si a chance de continuar na Dança.

Além do time das mulheres, há também os homens famosos - estão nesta edição Bruno Cabrerizo, Belo, Douglas Silva, Nattan, Rafael Infante, Thiago Oliveira e Bruno Garcia. Homens e mulheres competem em domingos alternados no início da temporada.

Quem já foi eliminado da Dança 2023?

Um homem e uma mulher já foram eliminados da Dança dos Famosos 2023. A primeira repescagem aconteceu no final da fase de grupos, que contou com Guito, Linn da Quebrada, Nattan e Priscila Fantin.

1ª repescagem - Guito e Linn da Quebrada são eliminados. O ator e a cantora somaram as piores notas no ritmo da Pisadinha e deixaram a competição em 2 de abril.

Quem ainda está na Dança dos Famosos:

Homens: Bruno Garcia (ator); Douglas Silva (ator); Belo (cantor); Rafael Infante (ator); Bruno Cabrerizo (ator); Nattan (cantor); Thiago Oliveira (jornalista)

Mulheres: Daiane dos Santos (ginasta); Gabi Melim (cantora); Carla Diaz (atriz); Heloisa Périssé (atriz); Juliana Alves (atriz); Rafa Kalimann (influenciadora digital); Priscila Fantin (atriz).

Qual o prêmio da Dança dos Famosos 2023?

O Dança dos Famosos é um dos poucos programas que não oferece prêmio em dinheiro aos vencedores. A dupla que ganhar a competição leva para casa o troféu e um carro 0km.

A competição começou a ser exibida em 2005, importando o formato do reality britânico Strictly Come Dancing. Na época, o quadro era comandado por Fausto Silva no Domingão do Faustão - a Dança continua sendo exibida agora com Luciano Huck.

Ao longo da história, a dança sofreu algumas variações, como a Dança no Gelo, mas logo retornou ao seu formato original pela falta de competidores - Faustão revelou ainda na Globo que "ninguém mais quis fazer" devido aos tombos e machucados frequentes.

Em 2021, último ano de Faustão no Globo, o programa promoveu a "Super Dança dos Famosos" com artistas que venceram ou se destacaram nas temporadas que participaram. Paolla Oliveira saiu vencedora mais uma vez, levando seu segundo troféu para casa.