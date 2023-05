Jenifer de Vai na Fé, quantos anos a Bella Campos tem?

Atriz estreou na TV Globo com projeto no horário nobre.

A atriz Bella Campos surgiu nas como a Muda do remake de Pantanal, um dos maiores sucessos da teledramaturgia dos últimos anos. Hoje, a jovem vive Jenifer de Vai na Fé, também um sucesso de audiência para a faixa. Mas com tanto talento assim, afinal, qual a idade de Bella Campos ?

Quantos anos tem a atriz Bella Campos?

A atriz Bella Campos tem 25 anos e é natural de Cuiabá, capital do Mato Grosso, no Centro-Oeste. Ela nasceu em 13 de fevereiro de 1998 e estreou nas telinhas da Globo em março de 2022, quando deu vida a personagem Muda, da novela Pantanal. Porém, sua primeira aparição devia ter sido antes.

Bella Campos era cotada para Malhação: Transformação, a 28ª temporada da novela jovem. No entanto, a pandemia do covid-19 atrapalhou o início das gravações, que seriam em março de 2020, e o projeto foi adiado. Reprises começaram a ser exibidas na faixa com a paralização do núcleo de teledramaturgia da Globo e até o momento a temporada de Campos permanecia confirmada. No entanto, em 2021, a emissora realizou mudanças na grade e resolveu cancelar Malhação.

A atriz então voltou a estaca zero e perdeu sua estreia nas telinhas. Por sorte, na mesma época começaram os testes para a novela Pantanal e Bella Campos participou das audições. A jovem conquistou o papel de Muda e conseguiu finalmente dar às caras na emissora a partir de março de 2022.

A jovem cuiabana vivia uma garota que aparecia no Pantanal para conseguir vingança contra Maria Marruá (Juliana Paes), devido a morte de seu pai quando ainda era pequena. Ela se infiltra na vida de Maria e Juma (Alanis Guillen), fingindo não falar. Porém, a convivência acaba transformando Muda e Juma em amigas e ela desiste de fazer mal a elas.

Após o final de Pantanal nas telinhas, em outubro de 2022, Bella Campos ganhou mais um papel na emissora. Desde janeiro de 2023, ela dá vida a Jenifer na novela Vai na Fé. Na obra, ela é bolsista no curso de direito de uma conceituada faculdade e é filha de Sol (Sheron Menezzes), vendedora de quentinhas que ganha a chance de se tornar dançarina do cantor Lui Lorenzo (José Loreto).

Quem é o namorado da Bella Campos?

Atualmente, a atriz Bella Campos namora com o cantor e compositor MC Cabelinho, carioca de 27 anos de idade. O artista estreou nas telinhas como ator com a novela Amor de Mãe (2019 - 2021), em que vivia Farula, comparsa de Comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva), e também faz parte do elenco de Vai na Fé hoje.

O casal assumiu o romance no final de 2022. Ao Gshow, em novembro, ela contou que os dois se conheceram durante a preparação de Vai na Fé. Na trama de Rosane Svartman, Cabelinho interpreta Hugo e contracena com a namorada. Ele é um morador de Piedade, Zona Norte do Rio de Janeiro, que se envolve primeiro com Kate (Clara Moneke), amiga de Jenifer que depois parte para outra com Rafael (Caio Manhente).

Atualmente, a trama tem caminhado para que Jenifer comece um romance com Hugo. A filha de Sol terminou seu namoro com Tatá (Gabriel Contente) e começou a se aproximar cada vez mais do jovem na igreja.

