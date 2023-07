Qual a idade de Fernanda Abreu?

Fernanda Abreu, cantora pop brasileira, segue carreira artística e fazendo shows por todo o país. Bastante ativa nas redes sociais, a artista sempre recebe dezenas de elogios em suas fotos, gerando a curiosidade do público sobre quantos anos ela tem hoje. Saiba a idade e como ela está hoje.

Quantos anos tem Fernanda Abreu?

A cantora carioca tem 61 anos de idade. Fernanda Abreu nasceu em 8 de setembro de 1961, e é do signo de virgem. A artista é natural do Rio de Janeiro.

Em dezembro de 2020, a cantora afirmou em entrevista à revista Elle que ainda tinha medo de encarar uma sala de cirurgia e que só faria plástica se essa vontade "batesse mais forte" que o medo. "O que eu tento todos os dias para envelhecer com mais saúde é acordar com um projeto bacana para fazer na música e na dança, essa energia de produção, de realização, de vontade. E a parte física, de se alimentar bem, mas sem maluquice. Faço exercício, coloco meu filtro solar de manhã, um creme à noite, mas se saio em turnê e não consigo fazer isso todo dia, não fico me massacrando. Eu tento encarar da forma mais natural", disse.

A artista disse ser vaidosa, mas sabe que envelhecer é parte do processo natural da vida." Acho que tenho que todo dia agradecer e achar bom ter chegado com 60 anos com tanta coisa legal na vida. Não preciso ficar dizendo: 'Eu tenho saudade mesmo de quando eu tinha 30'".

Fernanda Abreu tem mais de 30 anos de carreira solo, além da época quando era backing vocal da banda Blitz. Seu primeiro álbum foi lançado em 1990, chamado SLA Radical Dance Disco Club. A cantora fez uma pausa na carreira entre 2007 e 2014, quando sua mãe ficou internada por seis anos em estado vegetativo antes de falecer. A artista disse que não faria nenhum lançamento enquanto a matriarca não recobrasse a consciência.

Após a morte da mãe, Fernanda voltou a escrever canções e lançou o álbum "Amor Geral", em 2016, seu projeto mais pessoal.

Quantas filhas a cantora tem?

Fernanda Abreu é mãe de Sofia, 31, e Alice, 24. Ambas são frutos do casamento da cantora com o designer Luiz Stein, com quem permaneceu casada por 26 anos.

Sofia, a primogênita, é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atua na área de neurologia. A médica apareceu ainda criança em um dos clipes da mãe famosa, "Veneno da lata", lançado em 1995. Reservada, ela mantém sua conta no Instagram privada apenas para família e amigos.

Alice, a caçula, é graduada em Moda e trabalha na área de desenvolvimento de produtos da marca de roupas Farm Rio. A jovem também já foi estagiária da revista Vogue Brasil.

Abreu se separou do ex-marido em 2012. Em setembro do mesmo ano, a cantora afirmou à revista Contigo que o casal já estava em crise havia cinco anos. "Até decidirmos nos separar, sempre tentávamos mais um pouco, vendo se ainda dava para continuar. Foi desgastante, mas importante passar por aquilo, não dava para desistirmos logo. E acho que por isso estamos tão bem resolvidos", comentou.

Em 2022, os dois trabalharam juntos na festa de dez anos do Parque Madureira, no Rio de Janeiro. O ex-marido de Fernanda Abreu ficou responsável pela direção de arte e cenografia.

Atualmente, a cantora é casada com o músico Tuto Ferraz, com quem mantém um relacionamento há dez anos. Os dois se conheceram quando ela fez um show com Fernando Vidal no Na Mata Café, em São Paulo.

