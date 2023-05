Qual a idade de Clara Moneke, a Kate de Vai na Fé

Em sua primeira novela da carreira, a atriz Clara Moneke se destaca como a energética e divertida Kate de Vai na Fé. A artista se tornou uma das queridinhas do público com a trama de Rosane Svartman na faixa das 19h e desperta também curiosidade sobre a vida pessoal. A famosa está em um relacionamento sério e tem ascendência nigeriana.

Quantos anos tem a atriz Clara Moneke?

A atriz Clara Moneke de Vai na Fé tem 24 anos de idade e nasceu em São Paulo, mas cresceu em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A jovem é filha do nigeriano Chiedu Moneke com a brasileira Marilene Pereira Mariano, que faleceu aos 61 anos de idade em 2021, vítima de AVC (acidente vascular cerebral).

Clara Moneke se envolveu com o teatro ainda criança, mas acabou se afastando da área ao longo do anos e quando chegou a hora de escolher uma profissão, cursou Hotelaria e Turismo. Porém, o destino da famoso a levou de volta a atuação algum tempo depois.

Em entrevista a Heloisa Tolipan, em fevereiro de 2023, Clara Moneke contou que durante seu tempo na faculdade, começou a trabalhar em uma empresas de enérgicos e conheceu Marcelo D2. Por conta do contato com o cantor, a atriz foi chamada para um teste na série Amar é para os Fortes (ainda sem data de lançamento), da Amazon Prime Video, que é baseada no no álbum visual homônimo de Marcelo D2.

Clara Moneke então retornou aos poucos ao mundo da atuação. Ela também ganhou um papel no filme Nosso Sonho, que conta a história de Claudinho e Buchecha (previsto para 2023), a cinebiografia Madame Durocher (em pós-produção e sem data de lançamento) e ainda participou da série Arcanjo Renegado (2022) da Globoplay.

Em janeiro de 2023, Clara Moneke ganhou destaque ao fazer sua estreia nas telinhas com a novela Vai na Fé. Na trama, ela interpreta Kate Cristina, também conhecida pelo apelido de “Katelícia”, melhor amiga de Jenifer (Bella Campos) e filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso), fiel amiga da protagonista Sol (Sheron Menezzes) desde a juventude.

Clara Moneke tem namorado?

Clara Moneke namora com o publicitário Tácio Fidelis há dois anos. Em entrevista ao Extra, em fevereiro, a atriz contou que eles já se conhecem a mais tempo do que isso e que estão morando juntos desde o ano passado.

O casal aparece em fotos lado a lado nas redes sociais, mas é discreto. Tácio Fidelis trabalha com comunicação e branding com a marca Kenner e mantém seu perfil no Instagram fechado para pouco menos de 3 mil seguidores, enquanto segue de volta apenas a metade disso.

Queridinha do público de Vai na Fé

Até então desconhecida do público, com a personagem Kate de Vai na Fé, a atriz de 24 anos se tornou amada na internet. As falas, confusões e atitudes da jovem na novela de Rosane Svartman conquistaram os noveleiros, que classificaram a artista como uma das revelações do ano.

Entre os personagens do folhetim das 7, Kate é de um longe uma das favoritas e mais comentadas. Além disso, desde que a moça terminou o caso que tinha com Theo (Emílio Dantas) e se envolveu com o filho do ex-amante, Rafa (Caio Manhente), a dupla se tornou um dos casais mais “shippados” da novela.

“Eu adorooooo a Katelicia, minha personagem favorita sem dúvidas”, comentou um fã no Twitter. “Essa menina é boa demais kkkk a Kate é muito protagonista”, elogiou outra.

“Clara Moneke tá entregando tanto nesse papel! Merece demais o “atriz revelação” pela Kate”, também foi comentado entre os elogios. Assim como: “pra mim a Clara Moneke que interpreta a Kate até agora é a atriz revelação do ano. Ela rouba a cena real”.

