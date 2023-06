Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas e como estão hoje em dia

Como o nome já indica, Mulheres Apaixonadas retratou muitas histórias femininas, paixões, acertos, arrependimentos, vivências e diversos pontos do universo da mulher. Para contar tantas histórias na novela de 2003, o autor Manoel Carlos contou com um elenco de primeira que reuniu veteranas e também novatas.

Camila Pitanga - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas

A atriz Camila Pitanga completou 26 anos de idade enquanto a novela Mulheres Apaixonadas estava no ar. Ela interpretou Luciana, médica residente da clínica de Cesar (Jose Mayer), e filha de Teo (Tony Ramos) com Perola (Elisa Lucinda) que acaba envolvida em um triângulo amoroso com o primo Diogo (Rodrigo Santoro), que é casado com Marina (Paloma Duarte).

Hoje, a atriz está com 46 anos de idade e continua na ativa no mundo da atuação, mas longe das novelas. Seu último trabalho foi a série Aruanas (2019 - 2021), já quando o assunto é folhetim, ela não aparece com uma obra inédita nas telinhas desde 2016, quando esteve em Velho Chico (2016).

Christiane Torloni - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas

Intérprete da protagonista Helena, Christiane Torloni tinha 46 anos de idade quando trabalhou na novela Mulheres Apaixonadas. Ela começou a trama como esposa de Teo, mas se separou do personagem de Tony Ramos ao longo da trama e acabou o folhetim ao lado do médico Cesar, um amor de seu passado.

Atualmente com 66 anos de idade, Christiane Torloni fez uma participação especial na novela Vai na Fé (2023). Ela interpretou ela mesma na trama e apareceu em poucos episódios. Antes disso, seus trabalhos foram nas novelas O Tempo não Para (2018) e Velho Chico (2016).

Julia Almeida

Filha do autor Manoel Carlos, a atriz Julia Almeida interpretou Vidinha no folhetim. Ela tinha 20 anos na época e vivia a filha de Lorena, personagem de Susana Vieira. A jovem despertava o ciúmes de Heloísa (Giulia Gam), que era muito possessiva com o marido Sérgio (Marcello Antony).

Julia Almeida tem 40 anos de idade hoje em dia e se tornou empresária, ela é fundadora e diretora criativa da Florita Beach Wear, marca de moda praia. Do mundo das novelas Julia se afastou em 2018, depois de atuar em Tempo de Amar.

Giulia Gam foi uma das atrizes de Mulheres Apaixonadas

Intérprete de Heloísa, a irmã problemática de Helena que era casada com Sérgio, a atriz Giulia Gam tinha 37 anos anos quando apareceu na trama de Manoel Carlos. Como a famosa só faz aniversário em dezembro - e o folhetim terminou em outubro de 2003 - ela só comemorou o aniversário daquele ano depois de já ter terminado o trabalho na novela.

Hoje com 56 anos de idade, Giulia Gam apareceu nos últimos anos em Histórias quase Verdadeiras (2023), Distrito 666 (2022) e O Auto da Boa Mentira (2021).

Vera Holtz - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas

Entre as atrizes de Mulheres Apaixonadas também apareceu a veterana Vera Holtz, na época com 50 anos - idade que completou quando o folhetim já está próximo de sua reta final nas telinhas. Ela interpretava a professora Santana, que lutava contra o vício em bebidas.

Aos 69 anos de idade, Vera Holtz mantém a agenda de trabalhos em dia. Em 2022, ela esteve em Teatro das Máscaras e antes disso apareceu em Amor de Mãe (2019), Eu, a vó e a boi (2019) e Orgulho e Paixão (2018).

Carolina Dieckmann

Nas telinhas desde a adolescência, Carolina Dieckmann tinha 24 anos de idade quando Mulheres Apaixonadas estreou e completou 25 anos um mês antes do folhetim ser finalizado. Esta foi a terceira novela em que ela trabalhou com o autor Manoel Carlos e interpretou Edwiges, jovem de origem humilde que se envolve com Cláudio (Erik Marmo), mas vive em conflito com o namorado por querer manter a virgindade até o casamento.

A atriz tem no momento 44 anos de idade. Ela estava longe das novelas desde 2018, época em que morou nos Estados Unidos, e retornou ao Brasil no segundo semestre de 2022 para começar a trabalhar na novela Vai na Fé (2023), em que vive a advogada Lumiar.

Alinne Moraes esteve entre as atrizes de Mulheres Apaixonadas

Alinne Moraes interpretou a adolescente Clara entre as atrizes da novela Mulheres Apaixonadas, uma estudante que precisa lutar para conseguir viver seu romance em paz com Rafaela (Paula Picarelli). Em sua segunda novela da carreira, Alinne tinha 21 anos na época em que atuou no projeto.

A famosa está atualmente com 40 anos de idade e sua última aparição nas novelas foi em 2021, quando interpretou a vilã Bárbara na novela Um Lugar ao Sol, de Licia Manzo.

Ana Roberta Gualda - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas

Entre as atrizes de Mulheres Apaixonadas também aparece a personagem de Ana Roberta Gualda, Paulinha, uma das alunas da Escola Ribeiro Alves e amiga de Marcinha (Pitty Webo). A famosa completou 22 anos de idade no mês em que o folhetim se despediu das telinhas.

Hoje, Ana Roberta Gualda tem 41 anos de idade. Ela esteve nos últimos tempos em Vai na Fé (2023), Além da Ilusão (2022) e O Rei da TV (2022).

Bruna Marquezine era criança entre as atrizes de Mulheres Apaixonadas

Bruna Marquezine era só uma criança na época em que esteve na novela Mulheres Apaixonadas. Ela tinha apenas 7 anos de idade quando começou a trabalhar no folhetim e completou 8 anos antes do final das gravações da obra de Manoel Carlos.

Hoje aos 27 anos de idade, Bruna Marquezine estreia em Hollywood com o filme de super-herói Besouro Azul. Ela atuou na série Maldivas da Netflix em 2022 e apareceu também no filme Ophelia (2019). A famosa não aparece em novelas desde 2018, quando estrelou Deus Salve o Rei.

Carol Castro - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas

Em sua primeira novela, Carol Castro interpretou Gracinha na trama de Mulheres Apaixonadas, jovem que engravida de Claudio. Ela começou a trabalhar no folhetim 18 anos de idade e completou 19 nos primeiros meses da novela no ar.

A atriz está perto da faixa dos 40 e agora em 2023 completou 39 anos. A famosa esteve na novela Amor Perfeito (2023 e em Ninguém é de Ninguém (2023), Férias Trocadas (2022), Eike, Tudo ou Nada (2022), Maldivas (2022) e Insônia (2021) nos últimos anos.

Carolina Kasting

Carolina Kasting interpretou Laura na novela Mulheres Apaixonadas. Ela completou 28 anos na época do trabalho com Manoel Carlos e viveu a assistente de Cesar. Depois de um caso com o médico, ela também se envolveu com Teo, com quem terminou na trama.

Hoje com 47 anos de idade, ela está longe das novelas desde 2021, quando apareceu em Salve-se Quem Puder. Ela já trabalhou fora do país, como na novela portuguesa Valor da Vida (2018 - 2019).

Lavínia Vlasak

Lavínia Vlasak viveu Estela, a prima de Helena na trama de Manoel Carlos, mulher que se apaixonava pelo padre Pedro (Nicola Siri). A atriz fez aniversário enquanto a novela Mulheres Apaixondas estava no ar e completou 27 anos na época.

Hoje em dia, a atriz tem 47 anos de idade. Ela esteve no curta Segue de Volta agora em 2023) e apareceu nas novelas Bom Sucesso (2019) e Totalmente Demais (2015 - 2016) nos últimos anos.

Paula Picarelli - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas

Paula Picarelli foi Rafaela na novela Mulheres Apaixonadas, estudante da escola de Helena e namorada de Clara. Apesar de interpretar uma adolescente, ela já não era mais uma na vida real. Paula tinha 24 anos quando começou a interpretar Rafaela e completou 25 enquanto o folhetim estava no ar.

Depois de Mulheres Apaixonadas, a atriz não ganhou papéis em outros folhetins, mas continuou atuando. Hoje com 45 anos de idade, ela apareceu nos últimos anos em Doutor Gama (2021) e Escola de Gênios (2018 - 2020).

Regiane Alves

Intérprete da megera Dóris, filha de Carlão (Marcos Caruso) que maltratava os avós, Regiane Alves completou seus 25 anos de idade enquanto estava trabalhando na novela. A famosa já estava em sua segunda parceria com o autor Manoel Carlos, com quem já havia trabalha em Laços de Família alguns anos antes.

Hoje Regiane Alves está com 44 anos de idade. Em agosto, a famosa completa mais um ano de vida. Em destaque na faixa das sete, Regiane vive Clara na novela Vai na Fé, esposa do vilão Theo (Emilio Dantas).

Paloma Duarte

Paloma Duarte foi a ciumenta Marina na trama de Mulheres Apaixonadas, jovem que vivem altos e baixos no casamento com Diogo e depois fisga o namorado da sogra. Na época da estreia do folhetim, Paloma tinha 25 anos, idade que aumentou um dígito alguns meses mais tarde, enquanto ainda filmava o folhetim.

Hoje, Paloma Duarte está com 46 anos de idade. Seus trabalhos mais recentes foram as novelas Além da Ilusão (2022) e Malhação (2019).

Pitty Webo - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas

Intérprete de Marcinha, a filha do médico Cesar, Pitty Webo estava com 22 anos de idade quando o folhetim foi ao ar. Esta foi sua segunda novela e depois ela não apareceu em outras produções do gênero, participante apenas de algumas séries.

Hoje aos 42 anos de idade, Pitty Webo é dedicada ao teatro. Além de atuar, ela também escreve, dirige e tem sua própria companhia.

Helena Ranaldi

Helena Ranaldi foi a professora de educação física Raquel na história. Ela era uma mulher casada com o tóxico e abusivo Marcos (Dan Stulbach) e acabava apaixanada por um de seus alunos, Fred (Pedro Furtado). Ela tinha 36 anos de idade quando começou a trabalhar no folhetim de Manoel Carlos e completou 37 enquanto a obra ainda estava no ar.

Hoje, a atriz tem 57 anos de idade e não aparece nas telinhas há algum tempo. Suas últimas séries foram O Doutrinador - A Série (2019), O Mecanismo (2018 - 2019) e Carcereiros (2018).

Vanessa Gerbelli - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas

Vanessa Gerbelli viveu a ex-garota de programa Fernanda na trama, a mãe biológica de Lucas (Victor Cugula) e Salete, que morre após a metade da novela. Ela completou 30 anos de idade enquanto o folhetim estava no ar. Hoje com 49 anos de idade, ela apareceu por último na série Maldivas (2022), em que viveu Patrícia Duque, a mãe de Liz Lobato, papel de Bruna Marquezine, que já foram parentes na ficção antes.

Susana Vieira

A atriz viveu a personagem Lorena, irmã de Teo e mãe de Vidinha e Diogo. A mulher se envolvia com Expedito na trama, homem mais novo que ajudou a virar modelo, o que causava um alvoroço nas vidas das famílias do casal. Na época em que apareceu no projeto, a veterana completou 61 anos de idade.

Hoje aos 80 anos de idade, a famosa continua na ativa. Recentemente, ela esteve em Terra e Paixão (2023), folhetim de Walcy Carrasco em que viveu uma ex-prostituta que deixa um grande segredo nas mãos de Caio (Cauã Reymond) antes de morrer.

