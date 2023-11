Qual a idade do Mister M? Por onde anda o ilusionista

O ilusionista Mister M voltou à ativa depois de um tempo longe dos palcos. O mágico ficou muito famoso nos anos 90 não só por realizar os mais incríveis truques, mas por revelar a técnica por trás deles. A exposição dos segredos fez com que o americano fosse extremamente criticado pelos colegas de profissão, mas, ao mesmo tempo, ganhou o carinho da audiência. O profissional também passou por problemas graves de saúde e chegou a ser considerado morto por 3 minutos.

Quantos anos tem o Mister M hoje?

O Mister M está com 67 anos. Nascido em 14 de junho de 1956, o mágico é do signo de gêmeos e é natural de Los Angeles, nos Estados Unidos, mas tem origem latina. O nome verdadeiro do ilusionista é Leonard Montano, mas ele é mais conhecido por Val Valentino.

O mágico ficou muito famoso no Brasil na década de 90, quando ganhou um quadro no "Fantástico". Quem o acompanhou se lembra que o americano quebrava a regra número um dos ilusionistas: nunca revelar seus segredos. Mister M fazia exatamente isso, mostrando ao público brasileiro o que estava por trás dos truques. Anteriormente, ele já havia feito quatro temporadas da série "Breaking the Magician's Code", exibida na Fox estadunidense.

Valentino passou a usar uma máscara para manter sua identidade misteriosa ao público, mas antes do seriado chegar ao fim, revelou-se. Mister M é uma forma mais fácil de dizer "masked magician", mágico mascarado em tradução livre.

Depois do fim do quadro no Fantástico, Mister M seguiu trabalho na TV brasileira. O ilusionista se tornou integrante fixo dos programas "Domingo Legal", no SBT, e "Tudo é Possível", na Record.

Apesar de ter ganhado muita popularidade, Val Valentino fez muitos inimigos e até foi processado por outros mágicos. Em 2003, mais de vinte ilusionistas se reuniram para entrar com uma ação contra a Globo, pois se sentiram prejudicados pelo quadro, mas a justiça isentou a emissora de pagar indenização, conforme publicado pelo portal G1 em agosto.

Mister M também colocou em risco sua integridade física. Em 2020, em entrevista a Danilo Gentili no programa "The Noite," o ilusionista revelou que sofreu ameaças de morte. "Os mágicos formaram uma organização contra a revelação dos truques. Eles juntaram dinheiro para contratar um gângster e me assassinar. Isso está documentado," disse.

O que aconteceu com Mister M?

Mister M foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado em 2017. Embora sua expectativa de vida fosse de apenas mais alguns meses, o ilusionista conseguiu se recuperar ao receber uma mensagem de 'outra dimensão', conforme seu relato.

À Veja, em outubro deste ano, o famoso contou que os médicos já lhe diziam que ele deveria se preparar para a morte. Mister M afirmou que passou três minutos morto em 2019, mas voltou à vida após ver sua mãe dizendo que ele deveria vir ao Brasil. "Cheguei aqui pouco antes da pandemia e não consegui voltar [para os Estados Unidos]. O câncer piorou e fui operado no Brasil. Me recuperei graças ao carinho e amor dos brasileiros.", disse.

Atualmente, Mister M está em cartaz em São Paulo por uma curta temporada no Teatro Procópio Ferreira, na rua Augusta. As apresentações acontecem de 3 a 26 de novembro, às quintas, sextas e sábados às 21h00 - há outro show aos sábados às 17h00 e aos domingos às 18h00. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site da Sympla com preços entre R$ 60 a R$150.

Em uma apresentação de duas horas, Mister M exibe seus truques mais clássicos, tendo seus segredos revelados em cena. O público também terá participação interativa, além de números grandiosos como a aparição de um helicóptero diante da audiência ou a levitação de um automóvel.

