Baterista do Red Hot Chili Peppers é ator? Entenda a confusão

O baterista Chad Smith, da banda Red Hot Chili Peppers, frequentemente é confundido com o ator Will Ferrell, famoso por fazer parte do elenco do programa humorístico "Saturday Night Live". Os dois já até participaram de um duelo de bateria juntos, brincando com a semelhança entre eles. Afinal, quem é quem? O DCI te explica.

Chad Smith tem 62 anos e é músico. Ao contrário do que muita gente acredita, o famoso não é ator e nunca trabalhou em filmes ou programas de TV. O baterista é parte do Red Hot Chili Peppers desde 1988, sua principal ocupação desde então.

Além da banda, Smith tem seu próprio projeto de rock instrumental, chamado Chad Smith's Bombastic Meatbats, e já gravou com outros artistas conhecidos, incluindo Lana Del Rey, Charli XCX, Kid Rock e George Clinton.

Já Will Ferrell tem 56 anos idade e trabalha como ator, produtor, roteirista e comediante. O artista é mais famoso por fazer parte do Saturday Night Live, um dos programas humorísticos de maior sucesso dos Estados Unidos, e foi eleito o melhor membro do elenco.

Ferrell também tem um longo currículo no cinema. Em 2023, o ator interpretou o CEO da Mattel no sucesso "Barbie". Outros títulos famosos em que o artista esteve incluem "Zoolander" (2001), "Megamente" (2010), "Os Estagiários" (2012), "Uma Aventura Lego" (2014), entre outros.

Apesar de não terem nenhum vínculo familiar, os dois são constantemente confundidos. Diante da semelhança, ambos participaram juntos do programa "Tonight Show with Jimmy Fallon", em 2014, vestindo a mesma roupa e se enfrentando em um duelo de bateria para tentar fazer com que o público descobrisse quem era quem.

Chad Smith também já foi chamado de Will Ferrell até mesmo por fãs do Red Hot Chili Peppers. Em um show da banda em 2017, uma pessoa que estava na plateia chamou o músico pelo nome do ator, como uma brincadeira, e o músico também aproveitou para brincar com o público. O baterista chamou o fã de "idiota" e se retirou do palco, mas retornou e esclareceu que estava brincando.

Os dois também já participaram juntos de um evento beneficente em 2016, sempre levando a semelhança entre eles de forma bem humorada.

