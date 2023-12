Qual a religião de Zeca Pagodinho? Cantor é casado com evangélica

Zeca Pagodinho nunca escondeu que é adepto da umbanda e tem até tatuagem de São Cosme e São Damião no peito. Mas o que pode deixar muita gente impressionada é que a esposa do cantor de 64 anos não compartilha a fé dele, e pelo contrário, é evangélica, religião que muitas vezes tem críticas duras contra crenças de matriz africana.

Da umbanda, Zeca Pagodinho é casado com evangélica

Zeca Pagodinho é casado com a empresária Mônica Silva e já deixou claro que o casal respeita a religião um do outro. Em mais uma entrevista, o cantor fez questão de contar a dinâmica dos dois, que partilham alguns momentos da fé cada de um.

Em papo no Conversa com Bial, em 2018, Zeca revelou que frequenta a igreja com a mulher e que ela lhe ajuda com a entrega de doces no dia Dia de São Cosme e Damião, celebrado em setembro, uma prática comum da umbanda, mas que não costuma ser aceita no meio dos evangélicos.

No entanto, essa diferença entre religiões de Zeca Pagodinho e a esposa Mônica não parece atrapalhar o casal, já que a umbanda faz parte da vida do músico, que não esconde sua crença. Nas redes sociais, o cantor já mostrou que tem um altar para Ogum que monta antes de seus shows, além de ter uma música dedicada ao Orixá, intitulado "Ogum" e em parceria com Jorge Ben Jor, em que canta:

"Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto dessa imensa legião de Jorge. Eu sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor nas lutas, nas batalhas. Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor, bato cabeça e firmo ponto, sim, senhor. Eu canto pra Ogum".

Outro exemplo da parceria entre o casal que o cantor já deu foi no podcast Quem pode, pod, em novembro de 2022. Na ocasião, ele presentou as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme com uma estátua de São Jorge.

Embora o artista tenha dado o presente, ele deixou claro que foi sua esposa quem o comprou. Em tom de brincadeira, ele disse que Mônica pediu que ele não contasse que foi ela que escolheu o item, por ser evangélica, mas o cantor revolveu "dedurar" a esposa e elogiou o gosto dela para a escolha da imagem.

Há quanto Zeca Pagodinho está com a esposa Mônica?

Zeca Pagodinho está casado com Mônica desde 1986. Diferente do marido, a empresária não é artista e é bastante discreta, ela aparece em alguns cliques raros com o amado e mantém uma conta no Instagram fechada. O relacionamento de quase quarenta anos do casal rendeu quatro filhos a eles, Louiz Carlos, Eduardo, Elisa e Maria Eduarda.

A história do dia da união dos dois é inusitada - segundo ele revelou na mesma participarão no Conversa com Bial em que falou sobre as visitas na igreja da esposa - pois Zeca Pagodinho contou que o casório foi caótico, já que ele perdeu a bolsa de convites na favela Acari e com isso o local ficou lotado no dia da cerimônia por desconhcecidos.

Os próprios noivos não conseguiram entrar na festa, o fotógrafo perdeu a maior parte dos registros e eles nem chegaram perto do bolo. Apesar da confusão, a união deu certo e e eles continuam juntos até hoje. Segundo o cantor também contou na entrevista, vinte anos depois do casamento desastroso, ele fez uma outra festa para comemorar a união com a esposa, que dessa vez saiu como planejado.

