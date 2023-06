Qual é a religião do MC Cabelinho e o por que da repercussão

A religião de MC Cabelinho, 27 anos, já foi assunto nas redes sociais do cantor, que foi alvo de intolerância religiosa após postar uma referência à crença. Depois da polêmica, o intérprete de Hugo em Vai na Fé se pronunciou contra os comentários preconceituosos.

Qual religião MC Cabelinho segue?

MC Cabelinho segue o Candomblé como religião. Em sua página no Instagram, o cantor postou uma imagem de si próprio fazendo um arco e flecha com as mãos, com a legenda “OKÊ ARO", uma referência ao seu orixá, Oxóssi, pertence às religiões Umbanda e Candomblé. Ambas são crenças de matriz africana.

Oxóssi, filho de Oxalá e de Iemanjá, é guerreiro e protetor dos caçadores e caminhantes. É conhecido como o orixá "rei das matas" e está ligado a tudo que há de natural na vida e no planeta. Representado por um homem que leva em suas mãos um arco e flecha, também é o orixá da fartura e do sustento.

Após fazer a publicação, MC Cabelinho foi alvo de intolerância religiosa por parte de alguns seguidores, que fizeram comentários preconceituosos.

O cantor logo se pronunciou sobre o ocorrido. “Parei pra ver os comentários da minha ultima foto no Instagram na qual eu tô fazendo uma homenagem ao meu pai Oxóssi e simplesmente me deparo com vários comentários preconceituosos, tô com preguiça de gente ignorante que precisa evoluir”, disse em seus stories.

O artista também já falou sobre sua religião na música "Oh Fé", lançada no álbum "Little Hair" (2021). Nos versos, o carioca canta: "Sei que, às vezes, parece não ter saída / Mas eu tenho muita fé em quem me guia / Deus e os orixás, me dê sabedoria". Cabelinho também já usou termos referentes ao candomblé em algumas entrevistas e tem uma tatuagem com a imagem de Oxóssi em suas contas.

O candomblé é uma das religiões de matriz africana mais populares no mundo e também no Brasil, onde possui milhares de adeptos.

A religião cultua os orixás através de danças, cantos, batidas de tambores e oferendas. Os orixás são forças da natureza personificadas em ancestrais divinizados.

Os candomblecistas usam trajes específicos de acordo com seus guias durante os cultos, que geralmente acontecem em terreiros.

Qual é o nome do Cabelinho na vida real?

MC Cabelinho se chama Victor Hugo Oliveira do Nascimento e tem 27 anos. O cantor nasceu na comunidade de Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, no Rio de Janeiro. O artista ganhou esse apelido quando tinha 15 anos de idade devido ao estilo que usava na época, sempre com o cabelo arrepiado e colorido.

O cantor começou a carreira em 2016, quando lançou seus dois primeiros singles, “16 tá aí” e “Voz do coração”. Sua primeira música a fazer sucesso foi "Morrão tá Lindo", lançada em 2018. No mesmo ano, Cabelinho colocou no mundo seu primeiro álbum de estúdio "Minha Raiz", que lhe rendeu ainda mais projeção nacional.

Em 2019, começou a investir na carreira de ator e conquistou um papel na novela das nove "Amor de Mãe", na Globo.

Cabelinho cresceu ainda mais na indústria musical com o álbum "Little Love", lançado em 2022, mesmo ano em que ele conquistou seu segundo papel na televisão, o Hugo de "Vai na Fé" (2023).

Foi durante a fase de preparação para a novela que o cantor conheceu sua atual namorada, Bella Campos, 26. A atriz, que ficou conhecida por interpretar Muda em "Pantanal" (2022) vive Jenifer, filha de Sol (Sheron Menezzes), na atual novela das sete.

Apaixonados, os dois sempre trocam dezenas de declarações de amor nas redes sociais e já até anunciaram que pretendem se casar no futuro.

