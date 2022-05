Qual será o nome do filho de Rihanna e A$AP Rocky?

Riri e o namorado A$AP Rocky deram as boas-vindas ao primeiro filho, foi afirmado na quinta-feira. A cantora de 34 anos de Barbados teve seu bebê em 13 de maio, de acordo com um relatório do TMZ. Qual será o nome do filho de Rihanna?

Nome do filho de Rihanna

Embora o nome do bebê Ri ainda não seja conhecido do público, o TMZ compartilhou que ele nasceu em 13 de maio em Los Angeles. Conhecendo Rihanna, ela provavelmente está planejando algo especial – e estiloso – para revelar o nome de seu filho em um futuro próximo.

Rihanna e A$AP Rocky anunciaram pela primeira vez que estavam esperando um filho em janeiro de 2022, quando a barriga de grávida da cantora e compositora foi documentada pelo fotógrafo de celebridades Miles Diggs. Nas fotos, ela foi vista vestindo uma jaqueta rosa aberta para revelar sua barriga, decorada com colares coloridos em camadas. As mãos de A$AP Rocky também estavam na cena, segurando Rihanna por trás.

Ao longo de sua gravidez, Rihanna foi aberta sobre suas emoções e medos em relação à maternidade, dizendo à Vogue que se preocupa com a depressão pós-parto. “Vou me sentir fora de controle emocionalmente?” ela disse. “Essas são as histórias que ouço de outras mulheres que me assustam.”

Nessa entrevista, ela também falou sobre estar animada com o vínculo que está por vir para ela e seu filho, explicando: “Eles vão me ensinar mais do que eu jamais poderia ensiná-los. quero ver quem eles são no mundo, quem eles se tornam. Porque eu estou aqui apenas para mantê-los nos trilhos – tanto um passageiro quanto o motorista.”