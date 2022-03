Rihanna está grávida de quantos meses? Cantora vem ao Brasil em 2022

Rihanna espera o primeiro filho com o namorado ASAP Rocky, rapper headliner do festival Lollapalooza que ocorre no final de março em São Paulo. A cantora vem ao Brasil para acompanhar seu amado, e os fãs já começaram a fazer memes com a possibilidade do bebê nascer em solo brasileiro. Afinal, Rihanna está grávida de quantos meses?

Rihanna está grávida de quantos meses?

Rihanna está no terceiro trimestre da gravidez, ou seja, a gravidez da cantora está entre o sétimo e novo mês, conforme revelado por ela em entrevista à revista Elle no início de março. “Há também aqueles dias, especialmente no terceiro trimestre em que você acorda e pensa, ‘Eu tenho que me vestir?’ A maquiagem com certeza ajuda você a se sentir como uma pessoa real. Eu apenas foquei muito na hidratação e no contorno”, disse. Ela não informou com precisão qual a data prevista para o nascimento do bebê.

A gravidez veio à público no final de janeiro, quando a cantora foi clicada nas ruas de Nova York com a barriga exposta. Entretanto, os primeiros rumores sobre a gestação já haviam começado a circular na web no final do ano passado.

Rihanna e ASAP Rocky estão juntos desde o final de 2020. Anteriormente, ela se relacionou com o empresário Hassan Jameel, o rapper Drake e o cantor Chris Brown.

Rihanna vem ao Brasil com

Rihanna vem ao Brasil em março de 2022 para acompanhar o namorado ASAP Rocky, que vai se apresentar no Lollapalooza em São Paulo. E de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, a cantora fez uma série de exigências durante sua rápida passagem pelo país.

O casal vai ficar hospedado numa suíte presidencial em um hotel no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, e teriam solicitado que o andar fosse fechado apenas para eles, além disso, os famosos teriam exigido uma ambulância neonatal e um obstetra que fale inglês e esteja disponível 24 horas para acompanhar a mamãe do ano.

Mas as exigências não param por aí. A informação que circula é que Riri e o namorado pediram um cardápio regado de bebidas e comidas brasileiras, e inclui: Cuscuz & Manteiga de Garrafa (pedido de Rihanna), Pão de Queijo (pedido de Rihanna), Churrasco Diverso (queijo coalho & pão de alho incluso), Bobó de Camarão, Mocotó, Rabada, Buchada, Arroz Doce, Caldo de Siriri, Vaca Atolada, Tapioca, Mandioca Frita, Açaí (pedido de Rihanna), Feijão Tropeiro, Arroz Carreteiro, Busca Vida, Jurupinga, Pinga 51, Goiabada, Frutas Nacionais, Doce de Leite, Canjica, Gelo (água mineral), Água (Evian), Belvedere, Suco de Maracujá, Laranja e Abacaxi, Banana, Cereais, Barra de Cereal, Energético, Cerveja Colorado (diversas), Barman (caipirinha), Pamonha, Feijoada Completa (pedido de Rihanna), Acarajé e Guaraná Jesus.

A cantora também planeja conhecer a Arena Corinthians, localizada no bairro de Itaquera da capital paulista, e deve ter alguns compromissos profissionais. Além de ser dona de uma das vozes mais conhecidas do mundo, Rihanna também é empresária e detém uma marca de maquiagem, a Fenty Beauty.

Com a notícia da chegada da cantora ao país, os internautas não perderam a oportunidade de fazerem memes com a possibilidade do filho da famosa nascer em solo brasileiro.

“Torcendo muito pro filho da Rihanna nascer no Brasil porque mesmo ele não tendo parentes ou qualquer coisa por aqui a gente sempre vai poder falar que sim ele nasceu brasileiro”, escreveu um internauta. “A Rihanna quer q o filho dela seja tudo MENOS estadunidense”, brincou outro fã.

