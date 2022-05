Quem vai ser mãe em 2022: famosas que terão bebê este ano

Data comemorativa em homenagem as mães é realizado no segundo domingo do mês de maio.

Quem ainda vai ser mãe em 2022 deve estar com a ansiedade lá em cima. Grávidas, várias famosas que estão experimentando uma gestação pela primeira vez ainda aguardam para celebrar o dia das mães com seus bebês nos braços. Já para quem é veterana na maternidade e deu a luz outras vezes, a data é ainda mais especial.

Viviane Araújo vai ser mãe em 2022

Viviane Araújo vai ser mãe pela primeira vez em 2022. A atriz de 47 anos desfilou na Sapucaí em abril mesmo com os 5 meses de gravidez. Sem descer do salto, a famosa esteve junto a bateria da Salgueiro como rainha.

Para conseguir engravidar, Viviane Araújo revelou que recorreu a fertilização in vitro. O casal usou o esperma do marido de Viviane, Guilherme Militão, e um óvulo doado. Se a criança for menino, a famosa revelou ao O Globo que se chamará Joaquim. Caso seja uma menina, será Maria Alice.

Rihanna

Provavelmente uma das grávidas mais famosas do mundo, Rihanna dará a luz em 2022. A cantora e empresária de 33 anos já está no terceiro trimestre da gestação e logo terá seu primeiro bebê nos braços.

O anúncio da gravidez aconteceu no final mês de janeiro, quando já exibia um barrigão. Sempre sob os cliques dos paparazzi, a famosa já apareceu curtindo a praia em seu país natal, a ilha de Barbados, e até escolhendo roupas de bebê. O primeiro filho da cantora é fruto da relação da famosa com o rapper A$AP Rocky.

Virgínia Fonseca

Aos 23 anos, a influenciadora digital e esposa de Zé Felipe está grávida do segundo filho. A famosa está atualmente no quarto mês de gestação e compartilha seu dia a dia com os fãs nas redes sociais.

Casados desde 2021, Zé Felipe e Virginia já são pais da pequena Maria Alice, que completa um ano de idade no final de maio. Mesmo sendo pequena, a garota já tem 6,9 milhões de seguidores em sua rede social própria. A mãe tem mais de 36 milhões no Instagram e o pai soma mais de 23 milhões de seguidores.

Fernanda Vasconcellos

Em fevereiro, a atriz Fernanda Vasconcellos revelou quem vai ser mãe em 2022. A famosa está a espera do primeiro filho com o marido Cássio Reis – o ator e apresentador já é pai de Noah Reis, de 14 anos, fruto do relacionamento que teve com a atriz Danielle Winits.

Aos 37 anos, Fernanda anunciou a gravidez nas redes sociais com uma foto que mostrava seu teste de gravidez.

Mc Loma também é quem vai ser mãe em 2022

A mais nova da lista sobre quem vai ser mãe em 2022, a cantora de 19 anos anunciou em fevereiro que está a espera de seu primeiro bebê. A pernambucana comentou que estava feliz com o acontecido, mas que a revelação foi um choque.

Atualmente, a famosa está com quatro meses de gestação. O anúncio veio aos dois meses por conta de um vazamento da informação na mídia. Antes, a cantora havia decidido esperar para contar ao público. Sobre o pai, a cantora disse que não irá expor, por não ser uma pessoa pública.

Sophie Turner

Esposa de Joe Jonas desde 2019 – integrante do Jonas Brothers e do DNCE – e muito conhecida como a Sansa de Game of Thrones ou Jean Grey dos novos filmes dos X-Men, a britânica de 26 anos já está a espera de seu segundo filho.

Willa, a primeira filha do casal, nasceu em julho de 2020. O casal é reservado quanto a vida pessoal e demorou a publicar imagens da gravidez, que já havia vazado na mídia.

Letícia Cazarré vai ser mãe em 2022 pela 5ª vez

A esposa de Juliano Cazarré, ator que atualmente vive Alcides no remake de Pantanal, está a espera de seu quinto filho. O casal já tem os pequenos Inacio Cazarre, Gaspar Cazarré, Vicente Cazarre e Maria Madalena Cazarré, a caçula de pouco mais de 1 ano de idade.

Experiente no assunto, Letícia fala sobre a maternidade nas redes sociais, participa de lives, é jornalista e bióloga.

Paula Amorim

A vencedora do No Limite 2021 anunciou sua gravidez no final do ano passado. Atualmente, a famosa já está com 8 meses de gestação e logo dará a luz. Primeiro filho, a famosa partilhará da experiência com o noivo Breno Simões. Os dois se conheceram durante o BBB 18 e engataram um relacionamento aqui fora que resultará em uma cerimônia de casamento. Em junho do ano passado, Breno havia anunciado que o casório seria ainda em 2022.

