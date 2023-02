Quantos anos tem as filhas de Glória Maria?

Glória Maria morreu nesta quinta-feira, 2, e deixou duas filhas, Laura e Maria, que foram adotadas pela jornalista em 2009 durante uma viagem à Bahia. A comunicadora conheceu as meninas, irmãs biológicas, enquanto trabalhava voluntariamente na Organização de Auxílio Fraterno (OAF) e entrou com o processo de adoção.

Onde Glória Maria adotou as filhas?

Glória Maria era mãe de Laura, de 15 anos, e de Maria, de 14. Na época em que conheceu as meninas, a jornalista estava afastada da televisão para tirar um período sabático. A comunicadora continuou viajando por conta própria, mas para se dedicar ao trabalho voluntário.

Em uma ocasião, a global foi para a Bahia visitar a OAF, quando encontrou as meninas e decidiu adotá-las. O processo durou 11 meses, e a repórter até se mudou do Rio de Janeiro para o nordeste para acompanhar a análise da documentação de perto. Após a oficialização da adoção, as duas irmãs foram morar com a jornalista na capital fluminense.

Ao longo da carreira, Glória Maria declarou algumas vezes que ser mãe nunca foi uma prioridade até se encantar com as duas meninas. Seu plano era se dedicar à profissão, que lhe exigia viajar o tempo inteiro, mas esse desejo mudou a partir de 2009.

"Eu nunca quis ser mãe. O trabalho me preenchia, minha vida era perfeita. Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza de que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar", disse em entrevista no programa Conversa com Bial.

Glória Maria sempre publicava fotos das meninas no Instagram, se derretendo pelas herdeiras nas legendas. "Vivo pra elas. Enlouqueço com elas rsrsrsrs. Aprendo com elas! Minhas filhas!! Meus amores!! TODOS OS DIAS SÃO DE VOCÊS! Minha Maria e minha Laura!", escreveu em outubro de 2021. "A vida é um sonho quando elas estão assim!!!! Mas a gente não sonha o tempo todo não é??? Elas também brigam, implicam uma com a outra, disputam minha atenção, enfim MUNDO REAL!", contou em outro post.