Idade de Glória Maria: quantos anos a jornalista tinha?

Jornalista morreu no Rio, dia 2 de fevereiro de 2023

Uma das maiores jornalistas da TV, Glória Maria morreu no Rio de Janeiro neste 2 de fevereiro de 2023, conforme divulgado pela Rede Globo. Conhecida também por manter sua vida pessoal de forma discreta, até a idade da profissional era um mistério para os fãs.

Inclusive, a jornalista nunca confirmou a data correta, embora já tenha desmentido algumas versões do possível ano de nascimento.

Quando Glória Maria nasceu?

Nascida no dia 15 de agosto, Glória Maria tinha 73 anos. O acesso a essa informação só foi possível depois que uma imagem divulgada em 2014, da renovação do plano de saúde da apresentadora do Globo Repórter, indicava uma suposta data de nascimento: 15 de agosto de 1949.

Com isso, como a profissional iniciou sua carreira na TV Globo em 1971, ela tinha 22 anos.

No entanto, À época que a informação vazou, a jornalista disse que a data publicada originalmente no Instagram do jornalista Alvaro Leme estava incorreta. "Divulgar minha idade não faz parte dos meus interesses", disse.

