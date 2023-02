Jornalista Glória Maria morre no Rio de Janeiro

Glória Maria morreu no Rio nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. A causa da morte da jornalista ainda não foi revelada. A informação foi confirmada pela TV Globo

Ela deixa duas filhas: Maria, de 14 anos, e Laura, de 12.

Carreira de Glória Maria

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro. Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, estudou em colégios públicos onde obteve sua formação cultural: “Estudei inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola”.

Em 1970, foi levada por uma amiga para ser rádio-escuta da Globo do Rio. Glória também chegou a conciliar os estudos na faculdade de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) com o emprego de telefonista da Embratel. Na Globo, tornou-se repórter numa época em que os jornalistas ainda não apareciam no vídeo.

A carioca Glória Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. De 1998 a 2007, apresentou o Fantástico e, desde 2010, integra a equipe do Globo Repórter.

Glória Maria entrevistou Madonna, Freddy Mercury, Mick Jagger e Michael Jackson.

