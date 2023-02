Quantos países Glória Maria conheceu?

Glória Maria (1949-2023) foi um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro, principalmente quando o assunto é reportagens internacionais. A comunicadora ficou conhecida por viajar o mundo inteiro para contar histórias curiosas e importantes sobre os mais diversos povos e culturas, protagonizando momentos marcantes na televisão brasileira.

Glória Maria viajou para 163 países.

Quantos passaportes a Glória Maria tem?

Como viajou para 163, Glória Maria carimbou 15 passaportes. O número foi revelado por ela em entrevista a Serginho Groismann, em 2019, no Altas Horas. "Olha, tem um menino do Fantástico, o Bertinho, que ele sabe todas as minhas viagens e ele contabilizou. A gente já chegou em 163 países", disse.

Na mesma ocasião, a jornalista revelou que as viagens para a Jamaica, Índia e Irã foram as mais inesquecíveis. Foram 22 dias de viagem no Irã, onde viu a realidade das mulheres que tinham que viver sob um regime opressor, além de enfrentar temperaturas acima de 50º.

Já a reportagem feita na Jamaica se tornou uma das mais emblemáticas de sua carreira e até rendeu memes na web. Ela participou de uma cerimônia religiosa de uma comunidade rastafari, onde fez o uso do cachimbo de Ganja, uma erva comparada à maconha. Ela também andou de montanha-russa no país - ambos os momentos viralizaram entre os internautas. "Estou achando o máximo, adorando. Que venham mais memes. Que as pessoas estimulem a criatividade", disse ao O Globo na época.

Glória Maria também visitou lugares como Dubai, Omã, Sri Lanka, Hong Kong, Holanda, Nepal, Deserto do Saara, Macau, Noruega, Escócia, entre muitos outros. A jornalista teve a oportunidade saltar de bugee jump, subir a Cordilheira do Imalaia, tomar banho nas águas do Rio Ganges e até fez o mesmo percurso que o bruxinho Harry Potter a bordo do Expresso de Hogwarts.

Glória Maria queria ir até para a Lua. Durante a mesma entrevista para o Altas Horas, a jornalista revelou que se inscreveu junto à NASA para fazer a viagem. A visita ao satélite da Terra não aconteceu, mas a comunicadora teve a oportunidade de andar em um avião que simula gravidade zero.

Qual a causa da morte da apresentadora Glória Maria?

Glória Maria morreu aos 73 anos, nesta quinta-feira, 2, vítima de complicações causadas metástases no cérebro. Em 2019, ela foi diagnosticada com um câncer no pulmão, tratado com sucesso através da imunoterapia.

Ela também tratou metástases cerebrais com cirurgia, inicialmente com êxito. No ano passado, a jornalista começou uma nova fase do tratamento para combatê-las, mas que parou de fazer efeito nos últimos dias.

Glória deixa duas filhas, Maria e Laura, de 15 e 14 anos. A jornalista trabalhou por mais de 50 anos na Globo, sendo a primeira repórter negra da televisão brasileira.

