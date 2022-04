Quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth? Linha de sucessão

Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca do Reino Unido em Londres - Foto: Pixabay

Em fevereiro de 2022, a Rainha Elizabeth II completou 70 anos de reinado e 95 anos de idade. Coroada aos 25 anos de idade, ela tornou-se Rainha após o falecimento de seu pai, o Rei George VI, em 1952. A monarca é a sexta mulher a ascender ao trono britânico e a que possuí o maior reinado. Cada vez mais próxima de uma possível sucessão, saiba quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth.

Quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth

Em caso de falecimento ou abdicação, quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth II é o Príncipe Charles, seu filho mais velho. Atualmente, o Príncipe de Gales está com 73 anos de idade e é casado com Camilla Parker Bowles, Duquesa da Cornualha. Ele já foi marido da Princesa Diana, que morreu em 1997 em um trágico e polêmico acidente de carro. Durante o matrimônio, eles tiveram William, que é o segundo na linha sucessória, e Harry, que, apesar de ter abdicado de suas funções como membro da realeza, permanece com direito a assumir o trono.

Como é a linha de sucessão?

Segundo a The Royal Household, organização que dá suporte aos monarcas em suas atividades oficiais, a sucessão ao trono é regulada não apenas por descendência, mas também por estatuto parlamentar. A base para sucessão foi determinada nos desenvolvimentos constitucionais do século XVII, que culminou na Declaração de Direitos (1689) e no Decreto de Estabelecimento (1701). E é ela que auxilia a determinar quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth II.

Atualmente, assim como é estabelecido que o monarca governa através do Parlamento, a sucessão ao trono também é regulada pelo mesmo. O monarca pode, inclusive, ser privado de seu título por desgoverno. Além disso, o corpo legislativo também estabeleceu várias condições que o soberano deve atender. Por exemplo, aquele que assumir deve estar em comunhão com a Igreja da Inglaterra e prometer manter a sucessão protestante.

Dessa forma, a ordem de sucessão determina a sequência de prioridade entre os membros da Família Real para assumir o trono. O primeiro na linha, herdeiro do trono, é sempre o filho primogênito do monarca. Logo, quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth é o Príncipe Charles. Em seguida, vem o filho mais velho deste, o Príncipe William. E, logo depois, os seus três filhos, netos do Príncipe de Gales: George, Charlotte e Louis.

Mesmo tendo abdicado de suas obrigações como membro da Família Real, o Príncipe Harry ainda tem seu direito de nascença, e fica atrás do seu sobrinho Louis na ordem de quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth. Em seguida, estão os seus filhos Archie e Lilibet. Essa mesma dinâmica se segue com as famílias dos outros filhos de Elizabeth II: Príncipe Andrew e Príncipe Edward, o segundo e o terceiro mais velhos entre os homens, respectivamente. Por fim, está a família da Princesa Anne, que, apesar de ser a segunda mais velha de todos os filhos, está em 17º lugar na linha de sucessão.

Por que a Princesa Anne está em 17º na linha de sucessão

Na ordem de quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth, sua filha Anne encontra-se na 17ª posição, mesmo sendo mais velha que o Príncipe Andrew. Esse fato se deve por a Princesa ser mulher, já que, anteriormente, o herdeiro masculino da Família Real era sempre colocado à frente de sua irmã. Essa situação só não aconteceu com Elizabeth II porque ela tinha apenas uma irmã mais nova, a Princesa Margaret, que faleceu em 2002. Assim, com o nascimento de Andrew e Edward, a Princesa Anne foi deixada para trás, sendo a última entre os irmãos a assumir o trono depois da Rainha Elizabeth.

No entanto, essa determinação se alterou em 2013, a partir do Ato de Sucessão à Coroa. A medida do Parlamento do Reino Unido acabou com o sistema de primogenitura masculina, sob o qual um filho mais novo poderia substituir uma filha mais velha na linha de sucessão. Mas a lei se aplica apenas aos nascidos após o dia 28 de outubro de 2011. Por esse ato, a Princesa Charlotte, filha do Príncipe William, está à frente do seu irmão Louis como quem assume o trono depois da Rainha Elizabeth.

Confira como está a linha de sucessão ao trono da Família Real atualmente:

1. O Príncipe de Gales (Príncipe Charles)

2. O Duque de Cambridge (Príncipe William)

3. Príncipe George de Cambridge

4. Princesa Charlotte de Cambridge

5. Príncipe Louis de Cambridge

6. O Duque de Sussex (Príncipe Harry)

7. Mestre Archie Mountbatten-Windsor

8. Senhorita Lilibet Mountbatten-Windsor

9. O Duque de York (Príncipe Andrew)

10. Princesa Beatrice

11. Senhorita Sienna Mapelli Mozzi

12. Princesa Eugenie

13. Mestre August Brooksbank

14. O Conde de Wessex (Príncipe Edward)

15. James, Visconde Severn

16. A Senhora Louise Mountbatten-Windsor

17. A Princesa Real (Princesa Anne)

18. Sr. Peter Phillips

19. Senhorita Savannah Phillips

20. Senhorita Isla Phillips

21. Sra. Michael Tindall

22. Senhorita Mia Tindall

23. Senhorita Lena Tindall

24. Mestre Lucas Tindall

