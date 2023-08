Quem é a esposa de Tom Cavalcante? Ator é casado há 26 anos

O humorista Tom Cavalcante, 61, é casado há mais de duas décadas. O casal é discreto em relação a vida pessoal e quase não fazem aparições em público, mas ocasionalmente a esposa do famoso faz algumas publicações dos dois nas redes sociais. Juntando o tempo de namoro, eles estão juntos há quase 30 anos.

Tom Cavalcante é casado?

O ator é casado com Patricia Lamounier Cavalcante desde 1997, com quem vive uma relação longe dos holofotes. A esposa de Tom Cavalcante trabalha como produtora executiva junto ao marido - neste ano, ela fez parte da equipe da peça "O Tom Tá On", que esteve em cartaz em São Paulo. A mulher também é sócia-administradora da empresa Formata Produções.

Há pouquíssimas informações sobre Patricia na web. Em sua página no Instagram, a mulher posta algumas fotos ao lado do maridão no dia a dia e cliques de viagens, além de retratos ao lado da família.

Tom e Patrícia se conheceram em 1994 quando o humorista trabalhava em um especial em homenagem ao cantor Roberto Carlos, conforme relatado por ela durante uma participação no programa "Tamanho Família" em 2016. O ator fazia uma imitação do Rei quando viu a futura esposa pela primeira vez.

Em 12 de junho, Pati publicou um vídeo com várias fotos do casal para celebrar o Dia dos Namorados. "Meu amor da vida inteira pra toda vida !!!", escreveu.

Quem são os filhos do humorista?

Tom é pai de Ivete Cavalcante, 37, Ivens Calvalcante, 34, e Maria Antônia Cavalcante, 23. Apenas a caçula é filha do humorista com a atual esposa; os dois mais velhos são frutos do primeiro casamento do famoso.

Ivete, a primogênita, trabalha como arquiteta e designer de produtos. A herdeira mantém um perfil privado no Instagram, deixando aberto ao público apenas sua página profissional onde posta alguns seus projetos e conteúdos sobre sua profissão.

Ivens também é bastante discreto e mantém uma página fechada apenas para família e amigo, somando um pouco mais de 600 seguidores.

Já Maria Antônia é que a que mais aparece na mídia. A jovem é influenciadora digital e soma mais de 1 milhão de seguidores em sua página no Instagram. A herdeira é estudante de Comunicação e Marketing e mantém um canal no YouTube onde posta resenhas de peças de teatro, curiosidades e entrevistas - ela já conversou com Faustão e o grupo internacional Now United.

Antes de se casar com Patrícia, Tom foi casado com Zélia Maria Queiroz por quase dez anos, entre 1984 e 1993.

Onde Tom Cavalcante está trabalhando?

Atualmente, Tom se dedica a projetos no streaming. O comediante é apresentador do reality show "LOL: Se Rir, Já Era!" exibido na Amazon Prime Video. O humorista já dividiu o comando do programa com Clarice Falcão, na primeira temporada em 2021, e depois com Gkay, em 2022.

Seu trabalhos mais recentes na televisão foram no Multishow, quando estrelou a sitcom "Dra. Darci" ao lado de Fabiana Karla, e no programa "Multi Tom".

O ator também fez sucesso no cinema com a franquia de filmes "Os Parças" ao lado de Whindersson Nunes. O primeiro longa-metragem foi lançado em 2017 e devido ao enorme êxito, ganhou uma continuação em 2019. Tom também revelou que foi convidado para fazer uma série no Globoplay derivada da história, ainda sem data de estreia.

Neste ano, esteve em cartaz em São Paulo com a peça "O Tom Tá On" na qual apresentou crônicas e piadas sobre assuntos atuais. A temporada já foi encerrada.

