Filhos de Chitãozinho: quem são os primos de Sandy e Junior

Cantor teve dois filhos com a primeira esposa e um com a atual

Chitãozinho, 69, é pai de três filhos. Os dois mais velhos são frutos do casamento com Adenair Lima, sua primeira esposa, enquanto o caçula é da atual união do artista com a ex-dançarina Márcia Alves. Todos os três herdeiros do cantor também trabalham com música mas optaram por ritmos diferentes do sertanejo. Conheça Aline, Allison e Enrico, filhos de Chitãozinho.

Aline Lima - Filhos de Chitãozinho

A filha mais velha de Chitãozinho é Aline Lima, 38. A primogênita é formada em marketing, mas também já foi apresentadora de TV na EPTV, afiliada da Rede Globo em Campinas, em meados de 2017. Na época, ela estava no comando do programa "Mais Caminhos".

Aline também é cantora, se lançando na música sertaneja em 2014. Sua primeira música de trabalho foi "Papo Barato". Anteriormente, ela já havia competido em rodeios.

A filha de Chitãozinho hoje soma mais de 100 mil seguidores em sua página no Instagram, onde publica conteúdo sobre moda, receitas, maternidade e viagens.

A herdeira é casada com o jogador de futebol Rafael Longuine, com quem tem uma filha, Sophia, 2. Ela também é mãe de Manuel, 19, fruto de um relacionamento anterior.

Allison Lima, o filho do meio

Allison Lima é o segundo filho de Chitãozinho com Adenair. O rapaz fez parte de uma banda de rock durante 7 anos, até que partiu para a carreira solo há seis anos.

Hoje, o cantor se dedica ao folk rock - o ritmo mistura elementos dos dois gêneros musicais. Seu último lançamento foi a faixa "Logo Eu". Em 2019, ele lançou o EP "Allison Lima, Pt. 1" com três músicas.

O artista é pai de uma menina de 9 anos, fruto do relacionamento com a modelo Nicole Wolfensberger, de quem ele se separou em 2017.

Enrico Lima - Filhos de Chitãozinho

Enrico Lima, 21, é o mais novo entre os filhos de Chitãozinho. O rapaz é o único filho do cantor com a atual esposa, Márcia. Assim com o pai e os irmãos, ele também segue carreira na área artística.

O jovem começou a se dedicar à arte com apenas seis anos de idade e já dublou vários personagens de filmes, séries e desenhos como "School of Rock", "Hot Wheels", "Socorro, Encolhi as Crianças" e "PJ Masks". O caçula também já atuou em três filmes: "Coração de Cowboy" (2018), "Melhor Verão das Nossas Vidas" (2020) e "Sistema Bruto" (2022).

Agora, o artista foca na música. O lançamento mais recente é a faixa "Ela Não Vai Mais Chorar" ao lado de Chitãozinho.

Que é a atual esposa do Chitãozinho?

Chitãozinho atualmente é casado com Márcia Alves, mais conhecida por ter feito parte do grupo musical Banana Split no início dos anos 2000. A mulher é 26 anos mais nova que o marido.

Os dois estão juntos desde 2000. Dois anos depois, nasceu o primeiro filho do casal, Enrico. Em sua página no Instagram, a ex-dançarina não esconde a felicidade ao lado do cantor e diz estar "casada com o seu ídolo", além de ser "mãe e fã número 1 do meu amor", conforme escrito por ela na descrição de seu perfil.

O início do relacionamento dos dois foi bastante conturbado e rendeu até um processo contra a apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) por conta de comentários considerados ofensivos feitos pela famosa a respeito de Márcia. No entanto, o casal passou pelas dificuldades e seguem juntos até hoje.

Antes de Márcia, Chitãozinho foi casado com Adenair Lima entre 1982 e 2000.