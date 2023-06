Quem são os filhos do Gugu? Apresentador deixou 3 herdeiros

Jovens estão envolvidos em briga pela herança do apresentador com Rose Miriam

Os filhos do Gugu são João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia, frutos de seu relacionamento com Rose Miriam. Os três estão em meio a um imbróglio judicial pela herança do apresentador, falecido em novembro de 2019. Outro homem também surgiu recentemente afirmando ser filho do famoso.

João Augusto é o mais velho entre os filhos do Gugu

O primogênito é João Augusto Liberato, de 21 anos de idade. O rapaz é estudante de Comunicação e Administração de Empresas em uma universidade em Orlando, nos Estados Unidos, onde mora atualmente. O rapaz namora uma jovem americana chamada Gracie.

Reservado, o rapaz faz poucas postagens em sua página no Instagram, onde soma mais de 755 mil seguidores - sua última publicação foi em abril de 2022 em homenagem ao pai.

O jovem adota uma posição contra a mãe Rose Miriam na disputa pela herança de mais de R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador. Para João Augusto, Gugu e sua mãe não tinham uma relação estável, portanto deveria ficar de fora da partilha dos bens. O rapaz lidera o grupo que está contra a inclusão de Rose na herança, assim como Aparecida Liberato, irmã do falecido.

Marina e Sofia Liberato

Sofia e Marina são as filhas mais novas de Gugu, ambas com 19 anos de idade. As duas também moram nos Estados Unidos.

Marina faz faculdade de Cinema e Produção de TV na Universidade de Los Angeles. A jovem namora há três anos o skatista Felipe Lessa. A filha de Gugu mantém um canal no YouTube e soma mais de 447 mil seguidores em sua página no Instagram.

Já Sofia estuda Administração na Universidade de Miami. A jovem também é influenciadora digital, com mais de 530 mil seguidores, e publica conteúdo sobre treinos, dicas e receitas, além de manter uma conta paralela onde mostra suas artes e pinturas. A herdeira namora Gabriel Gravino.

Quem é o suposto filho do Gugu?

Além dos três filhos do Gugu, recentemente um homem chamado Ricardo Rocha, de 48 anos, alega ser fruto de um relacionamento do apresentador com sua mãe, Otacília Gomes, quando o famoso tinha apenas 14 anos.

Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do Domingo Espetacular, o empresário afirmou que Otacília e Gugu teriam se conhecido em uma padaria no bairro de Perdizes entre o final de 1973 e o começo de 1974. O suposto filho de Gugu nunca teve o nome do pai em seus documentos, o que fazia com que ele questionasse a matriarca, que se recusava a revelar a identidade do genitor por ele ser um homem famoso.

Ricardo decidiu ir atrás do reconhecimento da paternidade em 2019, ano do falecimento do apresentador, e afirma não ter feito isso antes por ter medo da exposição.

O empresário já solicitou o teste do DNA, e Marina e Sofia não se opuseram à realização do exame. Se caso houvesse algum impedimento por parte da família de Gugu, Ricardo afirmou que pediria a exumação do corpo.

Quem tem direito à herança do Gugu?

Gugu escreveu um testamento deixando 75% da herança para os três filhos, sendo 25% para cada um deles. Os demais 25% foram destinados ao cinco sobrinhos do apresentador: Rodrigo Caetano, Alice Caetano, Alexandre, André e Amanda Liberato.

De acordo com a revista Veja, publicada em janeiro de 2020, o documento também assegura que a mãe de Gugu, Maria do Céu, receba uma pensão vitalícia de R$ 163 mil.

No entanto, o apresentador deixou Rose Miriam, mãe de seus filhos, de fora do testamento. A viúva reivindica seus direitos na partilha de bens desde então, dando início a disputa pela herança que já dura quase quatro anos.

Em 20 de junho, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento deixado por Gugu. Outra audiência sobre o caso de Rose Miriam aconteceu no dia seguinte, mas ainda sem desfecho. O processo corre em segredo de justiça.

