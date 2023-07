Giovana Cordeiro tem namorado? Atriz de Vai na Fé namora global

O namorado de Giovana Cordeiro é o ator Giuliano Laffayette, que também trabalha na Globo. Os dois estão juntos há quatro anos, mas deixam o relacionamento longe dos holofotes e raramente postam fotos juntos. O artista atualmente está no ar em "Vai na Fé", enquanto a famosa será a protagonista de "Fuzuê".

Quem é o atual namorado de Giovana Cordeiro?

Giovana Cordeiro, 26, e Giuliano Laffayette, 32, estão juntos desde o início de 2019. O casal assumiu o relacionamento em fevereiro daquele ano ao serem vistos juntos em um bloco de Carnaval, mas já estavam de romance desde o Réveillon.

Discretos, quase não há publicações juntos em suas redes sociais. Poucas fotos foram postadas pelo casal de atores nos últimos anos, que aparentemente preferem deixar o namoro longe da mídia.

Laffayette fez sua estreia na televisão em 2015, quando interpretou Caco na primeira temporada de "Verdades Secretas". No ano seguinte, esteve no elenco do seriado "3%" (2016), da Netflix, e emplacou seu segundo trabalho na emissora global na série "Filhos da Pátria" (2019), disponibilizada no Globoplay.

O ator atualmente está em sua segunda novela na Globo. O namorado de Giovana Cordeiro interpreta Fabrício em "Vai na Fé" (2023), atual novela das sete da emissora.

"Meu coração está bem grato por ter conhecido a possibilidade de amar do jeito que eu amo o Giu. Eu sou bem boba quando falo dele [risos]. Meu coração está em paz, leve, seguro e sendo muito bem cuidado”, disse a atriz em entrevista à revista Marie Claire em julho de 2019.

Em 2021, a atriz fez uma das raras postagens ao lado do amado. "Eu fui descobrir que amor podia ter outro nome e hoje ele atende quando eu te chamo e tu diz: oi, morena", escreveu a protagonista de Fuzuê.

Giovana Cordeiro já teve outro namorado famoso antes de Giuliano. A atriz esteve um relacionamento com o modelo Pável Reymond, irmão do ator Cauã Reymond. Os dois terminaram em novembro de 2017.

Quantas novelas Giovana já fez?

Giovana interpreta pela primeira vez uma protagonista de novelas da Globo. A carioca dá vida à Luna em Fuzuê, que substitui Vai na Fé no horário das sete a partir de 14 de agosto.

Luna trabalha vendendo biojoias para sobreviver enquanto está em uma missão: encontrar a mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo), que está desaparecida. A mulher foi vista pela última vez na loja de quinquilharias Fuzuê, comandada por Nero (Edson Celulari).

A atriz fez sucesso no ano passado interpretando Xaviera em "Mar do Sertão" (2022), affair do protagonista Tertulinho (Renato Góes), mas tem um final empoderador ao optar por ficar sozinha e se tornar prefeita.

Cordeiro também fez uma breve participação na primeira fase do remake de "Pantanal" (2022) como Generosa, mãe de José Lucas de Nada (Irandhir Santos), além de "Verão 90" (2019), "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018), "O Outro Lado do Paraíso" (2017), "Dois Irmãos" (2017) e "Rocky Story" (2016).

No cinema, a atriz conquistou seu primeiro papel nas telonas em 2019 no filme "Socorro, Virei Uma Garota!". Seu trabalho de maior destaque foi no longa-metragem "Carnaval" (2021), da Netflix, que também foi protagonizado pela influenciadora digital Gkay e pelas atrizes Bruna Inocencio e Samya Pascotto.

Neste ano, a atriz interpretou Magali em "Meu Sangue Ferve Por Você" (2023), biografia do cantor Sidney Magal, ao lado de Filipe Bragança, José Loreto, Emanuelle Araújo, Matheus Nachtergaele e mais.

Em suas redes sociais, Cordeiro atualiza constantemente os seguidores sobre o andamento das gravações de Fuzuê. "Agora siiim!!! Vamos botar pra #Fuzuê! De volta na Globo e com esse elenco incrível demais. Vem muito por aí!", escreveu ao compartilhar uma foto ao lado do elenco.

