Quem é o marido de Rita Lee? Conheça a família da cantora

Rita Lee, 75, é casada há mais de 40 anos com Roberto de Carvalho, 70, com quem também já fez parcerias musicais. O casal, que se conheceu ainda antes da cantora trilhar carreira solo, tem três filhos juntos e permanecem unidos até os dias de hoje.

Com quem Rita Lee é casada?

Rita Lee e Roberto de Carvalho estão juntos desde 1976. Os dois se conheceram quando a cantora ainda era membro do grupo Tutti Frutti, depois de fazer parte de Os Mutantes. O cupido da relação foi Ney Matogrosso - o marido da famosa era o guitarrista que acompanhava o cantor nos shows, de acordo com a autobiografia lançada em 2016 pela cantora "Rita Lee - Uma autobiografia".

Em uma das apresentações, Rita chamou a banda para um jantar. Juntos, os dois fizeram diversas parcerias no ramo da música, incluindo o hit 'Mania de Você', escrita por ambos. Em 1979, a famosa contou ao Jornal do Brasil sobre a inspiração para a canção: "nunca fiz música romântica, por que nunca me vi envolvida com o tema para fazer. Agora, eu casei, estou apaixonadíssima por meu marido, por meus filhos. Por isso, escrevi e cantei Mania de Você, essa balada salerosa".

Ao longo dos anos juntos, produziram mais de dez álbuns, além das turnês que fizeram pelo país e da participação de Roberto na banda Tutti Frutti. Ambos foram responsáveis por outros grandes hits como “Lança Perfume”, “Nem Luxo, Nem Lixo”, “Banho de Espuma”.

Apesar do relacionamento de anos, os dois só oficializaram a união oficialmente em 1996, após quase 20 anos de namoro e quando os três filhos do casal já eram nascidos.

Quem são os filhos de Rita Lee?

Rita Lee e Roberto de Carvalho são pais de três filhos: Roberto, 45, João, 43, e Antônio, 41. Roberto é o primogênito do casal, também conhecido como Beto Lee. Assim como os pais, segue carreira artística e trabalha como cantor, compositor e guitarrista. O artista é mais conhecido por fazer parte do Titãs, grupo de rock brasileiro de rock. Além da banda, ele também trilha carreira solo.

O segundo filho de Rita Lee e Roberto é João Lee, que também é músico. O rapaz é DJ e produtor, e foi o responsável por um álbum de remixes dos maiores sucessos da cantora.

Já o filho caçula do casal, Antônio, é o único que não trilha carreira na música, mas não deixou as artes de lado. Ele é artista plástico e costuma divulgar alguns de seus trabalhos em sua página no Instagram.