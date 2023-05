Rainha do rock, Rita Lee morre aos 75 anos

A cantora Rita Lee morreu na segunda-feira, 8 de maio, aos 75 anos. A musa do rock brasileiro foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e enfrentava o tratamento da doença. A artista morreu em sua casa, em São Paulo, e deixa três filhos e o marido.

O anúncio do falecimento foi feito pelas redes sociais dela: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h.

Rita Lee morreu de que?

Rita Lee morreu neste 9 de maio após enfrentar um longo tratamento contra um câncer. Em maio de 2021, a cantora foi diagnosticada com um câncer de pulmão. Após 11 meses de tratamento, Beto Lee, filho da famosa, afirmou que a voz de 'Ovelha Negra' estava curada do tumor.

No entanto, Rita voltou a ser internada em fevereiro deste ano. Em um comunicado publicado em sua página no Instagram, a família da cantora afirmou que "como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início".

Rita Lee deixa o marido Roberto Carvalho, com quem mantém um relacionamento desde 1976, e três filhos: Beto, João e Antônio.

Com mais de 50 anos de carreira, Rita Lee ficou conhecida como a rainha do rock. A cantora começou a carreira como parte do grupo 'Os Mutantes', ao lado dos irmãos Sérgio e Arnaldo Baptista. Após deixar o trio, a cantora estourou nas paradas musicais com a faixa 'Mania de Você'.

Nos últimos anos, Rita se manteve reclusa. A cantora fazia algumas publicações esporádicas em sua página no Instagram - a última foi em fevereiro, mostrando as unhas pintadas em clima de Carnaval, como escrito na legenda.

Seu último lançamento foi em 2021, com a música Change. Já o último álbum de faixas inéditas é de 2012, chamado Reza. Ao longo de sua carreira, a cantora gravou mais de 20 álbuns de estúdio e vendeu mais de 55 milhões de cópia em todo o Brasil.