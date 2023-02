Quem são os filhos de Rita Lee e Roberto de Carvalho?

Uma das principais cantoras do país, Rita Lee é casada com o músico Roberto de Carvalho, com quem está há décadas. A união resultou em três herdeiros. Entre os filhos de Rita Lee com o marido há quem também seguiu a carreira artístico.

+Baby do Brasil: quem são as filhas da cantora

Rita Lee tem 3 filhos

Rita Lee tem três filhos com Roberto de Carvalho: Roberto, João e Antônio.

Roberto - filho mais velho de Rita Lee

Roberto é o mais velho deles, tem 45 anos de idade, e usa o nome artístico Beto Lee. Ele se tornou músico assim como os pais, é cantor, compositor e guitarrista. Sua carreira começou aos 15 anos de idade, quando ele esteve em sua primeira banda, chamada Larika.

Beto faz parte da formação atual dos Titãs, ficando na guitarra e nos vocais. Ele também esteve a frente da ceLEEbration tour, que fez teve apresentações em 2022 em homenagem as canções da mãe do cantor. Além disso, ele tem carreira solo. Seu último álbum foi Celebração & Sacrifício (2011).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)

João - filho do meio de Rita Lee

João Lee é o filho do meio, ele tem 43 anos e também vive da música. Ele seguiu os passos dos pais e do irmão mais velho, mas não é cantor. Antonio é DJ, produtor e Music Businness.

Além disso, ele ficou responsável por todos os projetos da mãe que foram derivados da autobiografia da cantora, lançada em 2016. Ele organizou uma exposição especial e um álbum de remixes dos maiores sucessos da famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)

Antonio Lee - filho caçula de Rita Lee

Com 41 anos, Antonio Lee é o mais novo entre os filhos de Rita Lee com com o marido Roberto de Carvalho. Apesar de escolher a vida de artista, ele partiu para uma carreira um pouco diferente dos outros membros da família, ele se tornou artista plástico.

Ao acessar a conta oficial de Antonio no Instagram (@ant-lee) é possível conferir algumas pinturas realizadas pelo artista.

+Rita Lee: 10 curiosidades sobre a Rainha do Rock Brasileiro

Cantora está curada do câncer

Em abril de 2022, Beto Lee, um dos filhos de Rita Lee, anunciou que a mãe estava curada do câncer de pulmão que vinha enfrentando desde 2021. Em uma publicação no Instagram, ele escreveu sobre a felicidade das boas notícias sobre a mãe e também de Branco Mello, do Titãs, que se curou de um câncer na hipofaringe.

"Rita e Branco, duas forças da natureza. Muito feliz com a recuperação dessa duas figuras que amo muito. A cura da minha mãe me emocionou pra car****. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de "Jair". That’s Rita", escreveu Beto Lee.

Leia também - Planeta Atlântida 2023: festival confirma retorno em 2023