Quem é o namorado da Ana Maria Braga em 2023?

Após voltar de férias com a família na África do Sul, Ana Maria Braga compartilhou alguns momentos da viagem no Mais Você e apresentou o novo namorado publicamente pela primeira vez. Se trata de Fábio Arruda, jornalista da Globo mas que atualmente trabalha na equipe da apresentadora. Os dois estariam juntos há cerca de dez meses.

Quantos anos tem o namorado de Ana Maria Braga?

Fábio Arruda tem 52 anos e é jornalista. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o novo namorado de Ana Maria Braga trabalhava no setor de edição de imagens de matérias esportivas mas agora faz parte da equipe da famosa.

Os dois teriam começado a namorar em março de 2022 após se conhecerem nos corredores da emissora. A conexão entre eles começou com o gosto em comum por futebol e a paixão pelo Palmeiras, time de ambos.

O namoro de Ana Maria Braga e Fábio se tornou público após a volta das férias da apresentadora. No último domingo, 22, a loira publicou uma foto ao lado do amado nas redes sociais, que a acompanhou durante a viagem para a África do Sul com sua família.

A famosa também falou sobre as férias ao lado do jornalista durante o programa Mais Você desta terça-feira (24). "Esse aí que eu vou mostrar é o Fábio, vocês já devem estar sabendo", começou a apresentadora mostrando uma foto do casal. "Foi uma viagem agradabilíssima. Boas companhias também fazem parte de fazer roteiro de viagem. Às vezes a gente só conhece a pessoa viajando, né?", disse. Em outra imagem exibida, Arruda aparece ao lado direito de Ana junto com a família da apresentadora.

Ambos são bastante discretos. Até o vazamento do relacionamento da imprensa, eles mantiveram o namoro longe dos holofotes. O envolvimento se tornou público para a equipe do Mais Você quatro meses depois do início , durante um "arraiá" promovido pelos funcionários do programa.

Veja as fotos publicadas por Ana Maria ao lado do novo namorado:

Quais foram os relacionamentos de Ana Maria Braga?

Ana Maria Braga já foi casada quatro vezes. O casamento mais recente da apresentadora foi com o empresário francês Johnny Lucet. Os dois oficializaram a união em fevereiro de 202o mas se separam cerca de um ano depois.

Na época, a separação gerou burburinhos na mídia após o francês afirmar que ficou sabendo do fim do casamento através da imprensa. Discreta, a apresentadora não comentou o assunto.

O primeiro casamento de Ana Maria Braga foi com o economista Eduardo de Carvalho, com que ela se casou em 1980 e se separou em 1992. Com ele, teve seus únicos filhos, Pedro e Mariana.

Em 1997, Ana Maria Braga se casou pela segunda vez agora com Carlos Madrulha, que trabalhava como segurança particular da apresentadora. Os dois ficaram juntos até 2002, quando oficializaram o divórcio.

O terceiro casamento de Ana Maria Braga foi com o empresário Marcelo Frisoni, em 2009. A união durou dois anos, até que eles se separaram.

Quantos filhos tem a apresentadora do Mais Você?

A apresentadora Ana Maria Braga tem dois filhos, Mariana, 41, e Pedro, 39. Ambos são frutos do casamento da famosa com Eduardo de Carvalho.

Ao contrário da mãe, os dois vivem no anonimato. A primogênita é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González e é mãe de três filhos, Joana, Maria e Varuna.

O caçula também é pai. Ele é casado com Manuela Corano, com quem tem um filho, Bento. Os quatro netinhos sempre aparecem ao lado da apresentadora nas redes sociais, que não esconde seu lado coruja.

