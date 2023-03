Samuel de Assis é casado? Ator interpreta Ben em Vai na Fé

Samuel de Assis está no ar atualmente como Ben de Vai na Fé, advogado criminalista casado com Lumiar (Carolina Dieckmann) e que viveu um romance com Sol (Sheron Menezzes) no passado. O ator, que não expõe sua vida pessoal, causa curiosidade nos noveleiros.

Com quem Samuel de Assis é casado?

Samuel de Assis não fala sobre sua vida amorosa e há poucos detalhes sobre a intimidade do ator. Em sua página no Instagram, há apenas registros de trabalhos, como Vai na Fé e Rensga Hits, fotos ao lado dos colegas da Globo e alguns ensaios. Não há vestígios de um possível relacionamento.

Em fevereiro deste ano, o artista afirmou em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, que até pode se identificar com os novos termos relacionados a sexualidade, mas prefere manter sua vida pessoal longe dos holofotes. "Eu posso até me identificar com várias dessas correntes. Mas estou num momento tão meu, tão feliz, mergulhado tão profundo nisso que acho que não quero e não vou falar sobre esse tipo de coisa. Meu momento agora é falar sobre meu trabalho", disse.

Em 2022, Samuel de Assis interpretou Kevin, um segurança que vive um romance com Deivid, um cantor sertanejo interpretado por Alejandro Claveaux. Além do par romântico na ficção, os dois repercutiram na web ao se beijarem na festa de lançamento do seriado.

Na época da estreia da série, o ator celebrou o papel em entrevista ao Gshow. "É bom e necessário ver na teledramaturgia brasileira histórias de casais gays que dão certo, que se amam, se admiram, como é na vida, sabe? Chega de toda vez casal gay ser retratado como fetiche, como sexo apenas. Amor é amor e ponto", disse.

O ator de 40 anos atuou em 16 séries nos últimos anos, além de trabalhos no teatro e em novelas. Samuel de Assis pode ser visto em Cidade Invisível, da Netflix, As Five do Globoplay e Insânia, do Star+, para citar algumas. Seus trabalhos mais recentes em Rensga Hits e Vai na Fé foram os que lhe renderam maior projeção nacional.

Quem é Ben em Vai na Fé?

Apesar de já ter feito outras novelas, esse é o primeiro grande papel de Samuel de Assis em um folhetim. Ele interpreta Ben, um advogado criminalista bem-sucedido que é casado com Lumiar. Ambos trabalham juntos no escritório que construíram ao longo da carreira.

Ben é amigo de Theo (Emílio Dantas), com quem costumava frequentar bailes funks na juventude. Foi nesses eventos que ele conheceu Sol, com quem se envolveu há muitos anos. Depois que ambos se tornaram adultos, a vendedora de quentinhas perdeu o contato com os amigos.

No entanto, os dois se reencontram quando Jenifer (Bella Campos), filha de Sol, passa a estudar na mesma faculdade de Direito em que Lumiar dá aulas. Além disso, a jovem descobre que não é filha de Carlão (Che Morais) e começa a investigar o passado da mãe. Nas redes sociais, os internautas suspeitam que Ben seja o verdadeiro pai de Jenifer.

Quem também desconfia disso é Lumiar, que se une a Sol para manter a jovem e o advogado afastados. No entanto, os dois vão começar a se entrosar cada vez mais.

Vai na Fé é uma novela escrita por Rosane Svartman. A trama vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília. Os episódios também ficam disponíveis para os assinantes do Globoplay. Também estão no elenco José Loreto, Renata Sorrah, Mel Maia, Letícia Salles, Carla Cristina Cardoso, Jean Paulo Campos, Luis Lobianco e mais.

