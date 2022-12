Carolina Dieckmann em Vai na Fé: atriz vai viver Lumiar

Longe das novelas desde 2018, Carolina Dieckmann retornará aos folhetins da Globo em 2023. A atriz vai interpretar a personagem Lumiar em Vai na Fé, próxima novela das 19h. A produção irá substituir Cara e Coragem a partir de janeiro e foi criada por Rosane Svartman, autora de Totalmente Demais (2015) e Bom Sucesso (2019).

+Quando termina Cara e Coragem e qual a próxima novela das 7

Quem Carolina Dieckmann vai ser em Vai na Fé?

Na trama de Vai na Fé, Carolina Dieckmann vai interpretar a respeitada advogada Lumiar, filha de Dora (Claudia Ohana) e Fabio (Zé Carlos Machado). A personagem odeia o próprio nome, que faz homenagem a cidade em que nasceu e não se dá bem com a personalidade hippie dos pais, que moram e mantêm o Refúgio Paz de Lumiar.

Lumiar é casada com Benjamin (Samuel de Assis), a quem conheceu na faculdade de direito e que também é um advogado criminalista de sucesso. Os dois são felizes no casamento, mas a aparição de Sol (Sharon Menezes), um antigo amor de Benjamin, pode abalar a relação do casal, que passa a viver em um triângulo amoroso.

De volta às novelas, Carolina Dieckmann explicou para a imprensa em uma coletiva, na manhã do dia 15 de dezembro, porque resolveu aceitar o papel de Lumiar. A atriz disse que quis aproveitar a oportunidade de fazer um trabalho que a encantou.

Um dos pontos que chamaram a atenção de Carolina é uma das principais vontades da advogada na trama, que não quer de jeito nenhum ser mãe. "É uma coisa que eu sempre tive dificuldade de entender. Não na teoria, mas na prática, o que sente uma mulher que não quer ser mãe? Já que eu sempre senti a maternidade tão aflorada", explicou.

Por conta desse conflito e da dificuldade que Lumiar tem em se relacionar com a mãe, a atriz vê diversas abordagens interessantes para sua personagem.

Durante a coletiva, Carolina Dieckmann acabou soltando um spoiler e disse que uma doença afetará a mãe na novela Vai na Fé. A atriz logo se calou e disse que não sabe até onde pode contar da trama, mas assim o público já pode esperar uma provável trama dramática entre Lumiar e Dora, papel de Ohana. A atriz carioca disse que se sensibilizou com a história, por ter perdido a mãe, que faleceu em 2019.

Entre as dificuldades da personagem, que vive no mundo jurídico, Carolina disse que tem trabalhado bastante para se familiarizar com os termos do mundo do direito. "Não tenho muito conhecimento do vocabulário. Tenho visto muitos vídeos para me familiarizar com as palavras, viver um advogada criminalista. O desafio é passar confiança com essas coisas que são tão distantes de mim por meio da personagem", concluiu.

Novelas de Carolina Dieckmann - Último trabalho foi em 2018

A última novela de Carolina Dieckmann foi O Último Guardião, em 2018. Ela viveu a personagem Afrodite na trama de Aguinaldo Silva e desde então não dava mais às caras nas telinhas. Ela vive nos Estados Unidos há alguns anos e retorna ao Brasil quando assume novos trabalhos, como Vai na Fé, que começou a ser filmada agora em 2022.

Antes de sua última novela, Carolina esteve em A Regra do Jogo (2016), de João Emanuel Carneiro. Ela também apareceu na novela Joia Rara em 2013 e Salve Jorge como Jéssica Lima da Costa entre 2012 e 2013.

Nos anos 2010 a 2012, ela somou trabalhos em Fina Estampa e Passione. Antes, esteve em Cobras & Lagartos (2006), Senhora do Destino (2004 - 2005), um dos maiores sucessos de sua carreira, Da cor do Pecado (2004), Mulheres Apaixonadas (2003), Brava Gente (2001), Laços de Família (2000), Por Amor (1997), Malhação (1995 - 1997), Vira Lata (1996) e também Tropicaliente (1994).

A primeira novela de Carolina Dieckmann na emissora foi Fera Ferida, obra de 1993 de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares e colaboração de Marcia Prates e Flávio de Campos. A atriz fez parte do elenco de apoio.

Leia também

Conheças as novelas e vida da atriz Isabelle Nassar, a Sara de Travessia