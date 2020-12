Quem é o novo dono do Rancho Neverland de Michael Jackson?

O rancho Neverland, do cantor Michael Jackson (1958-2009), localizado na Califórnia, nos Estados Unidos, foi vendido por US$ 22 milhões após inúmeras baixas de preço. O novo proprietário do imóvel é o bilionário americano Ron Burkle, que desembolsou a quantia pedida pelos responsáveis pela venda.

Rancho Neverland de Michael Jackson

Inicialmente o rancho foi colocado à venda por US$ 100 milhões (R$ 514 milhões), mas após a baixa procura de possíveis compradores, o valor caiu drasticamente. Em 2019 chegou a custar US$ 31 milhões (R$ 160 milhões), mas mesmo assim não atraiu a atenção de potenciais clientes.

Finalmente vendido por 22 milhões de dólares, o famoso rancho Neverland tem 10 mil metros quadrados e fica no norte de Santa Bárbara, na cidade de Los Olivos.

O local foi transformado em um parque de diversões particular pelo interprete de Billie Jean, que buscava refúgio quando não estava nos palcos. Dentre as atrações do rancho, roda gigante, zoológico e quadras de basquete. Além disso, o local tem uma mansão com suítes, piscina e quara de tênis.

Acusações

Apesar de ter sido vendido por 22 milhões de dólares, o racho Neverland teria sido cenário de supostos abusos sexuais que teriam sido cometidos por Michael Jackson. O rei do pop foi acusado de levar crianças para visitá-lo e passar a noite, quando teriam acontecidos os abusos.

A emissora britânica Channel 4 e a HBO produziram e lançaram em 2019 o documentário Leaving Neverland, com duração de 3h59 em que mostra a história de dois menores, agora com 31 anos, em que eles contam que foram abusados pelo músico. Apesar das acusações apresentadas em Juízo, Michael Jackson foi julgado inocente.

Diante da repercussão negativa do documentário para a imagem do rei do pop, os filhos do mesmo entraram na Justiça com uma ação contra a HBO. Segundo a imprensa internacional, os herdeiros de Michael Jackson pedem R$ 500 milhões no processo movido em segredo de Justiça.

Ron Burkle: quem é novo dono do rancho Neverland?

Ron Burkle, empresário e investidor da The Yucaipa Companies, LLC, uma empresa de investimento privado especializada em distribuição, logística, alimentação, varejo, consumo, hospitalidade, entretenimento e esportes, é o novo dono da antiga propriedade de Michael Jackson.

O bilionário comprou o imóvel 10 anos depois que foi colocado à venda e rebatizou de Sycamore Valley Ranch. Em comunicado enviado à imprensa internacional, o porta-voz de Ron informou que o empresário comprou a propriedade após enxergar oportunidade de banco de terrenos.