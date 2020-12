Clipes mais premiados: veja quais são e porque fizeram história na música

Os clipes mais premiados do mundo marcaram a história da música. Não apenas pelas canções, que muitas vezes se tornaram hinos dos artistas, mas pela produção dos vídeos musicais. Seja em forma de curta-metragem, animação, live-action ou não-narrativas, os vídeos musicais são uma grande promoção de artistas.

E desde que surgiu, houve uma grande transformação em relação à música. Assim, os artistas passaram a lançar os singles já pensando em videoclipes.

Mesmo com o passar dos anos, eles continuam sendo importantes na divulgação dos artistas. Da televisão, migraram para a internet, mas sem perder a popularidade.

Contudo, houveram obras que marcaram pela revolução que fizeram, como o vídeo de Bohemian Rhapsody, da banda britânica Queen, lançado em 1975. O vídeo lançou uma grande mudança no mercado fonográfico.

Assim, a produção do vídeo foi na contramão das tendências psicodélicas da época. E visando mais o mercado televisivo.

O videoclipe mostra uma apresentação do Queen, com os integrantes estavam tocando ao vivo. Mas eles acrescentaram efeitos gráficos e sonoros. O resultado após isso foi que os clipes deixaram de ser apenas uma referência ao cinema. E passaram por inovações.

E a criatividade explorada com o passar dos anos foi reconhecida em premiações. Assim, diversas obras figuram entre os clipes mais premiados. Veja a seguir uma lista com os que fizeram história.

Veja quais são os clipes mais premiados da história

Estes clipes mais premiados ajudaram as músicas a se popularizarem além da questão sonora. São vídeos diferenciados, que fizeram grande sucesso. Confira abaixo quais são:

Thriller – Michael Jackson

Impossível falar dos clipes mais premiados sem citar “Thriller”. O curta-metragem de 13 minutos virou referência em produções musicais na indústria pop.

Dirigido por John Landis, de “Um Lobisomem Americano em Londres” (1981), o clipe de “Thriller” se tornou um fenômeno mundial. A história mostra um casal de namorados que após sair do cinema encontra um grupo de zumbis. Assustador e divertido!

Sem contar com os incríveis efeitos especiais e maquiagem, que deram o ar sinistro a Michael e os dançarinos, na clássica cena da coreografia. Esta que foi bastante recordada e imitada. “Thriller” é uma verdadeira homenagem a mitos do terror, como zumbis e lobisomens.

Assim, com tanta criatividade e inovação, não foi à toa que “Thriller” teve grande reconhecimento. O vídeo ganhou um Grammy de melhor vídeo musical longo; E também conquistou três prêmios no MTV Video Music Awards (VMA).

Além disso, o vídeo foi incluído no Registro Nacional de Cinema da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, no no de 2009. Foi considerado como o “vídeo musical mais famoso” da história.

Clipes mais Premiados: Take On Me – A-ha

Em 1986 a banda A-ha lançou o clipe “Take On Me”, que marcou a história da música por misturar realidade e histórias em quadrinhos.

Inspirado no filme “Tron, o clipe mostra a técnica da rotoscopia, que trata-se da capacidade de redesenhar quadros de filmagens para serem usado em animação. E usando rascunhos de traçados a lápis. Por tanta criatividade, o clipe foi inovador para a época.

“Take On Me” foi um dos primeiros clipes animados transmitidos pela MTV. No ano de seu lançamento, o clipe ganhou nada menos que seis prêmios no VMA.

As divas dos clipes mais premiados

Single Ladies – Beyoncé

Avançando mais a linha do tempo dos clipes mais premiados, chegamos ao ano de 2008. E com ele o marcante clipe de “Single Ladies”, da cantora pop Beyoncé.

Esta foi uma das canções mais cantadas do ano, e sua coreografia da “mãozinha” no clipe foi bastante reproduzida. A estética do vídeo simples, com Beyoncé acompanhada de duas dançarinas, em um cenário em preto e branco. Mas a sua coreografia e carisma fizeram da obra um dos clipes mais premiados.

Mas o vídeo musical de “Single Ladies” recebeu vários prêmios e indicações entre 2008 e 2009. Assim, foi votado como Best Dance Routine de 2008, uma enquete anual promovida para leitores da página Popjustice.

Nos MTV Video Music Awards de 2009, o videoclipe levou os troféus de Best Choreography, Best Editing e o principal da noite, de Video of the Year. Outras vitórias incluem a de Best Video nas edições de 2009 das cerimônias MTV Europe Music Awards, MOBO Awards e BET Awards.

Clipes mais Premiados: Bad Romance – Lady Gaga

Em 2010, Lady Gaga fez barulho no mercado de vídeos musicais, com o clipe de “Bad Romance”. Com um conceito moderno e visual rico, a produção inovou e inspirou novos artistas.

Mas curiosamente, todo o clipe foi filmado apenas em um quarto. “Bad Romance” é uma das principais faixas da artista e que marcou a sua história na indústria fonográfica.

Assim, o vídeo de “Bad Romance” rendeu a Lady Gaga um Grammy em sua prateleira de prêmios,. Também conquistou 7 VMAS daquele ano. Além do clipe, a faixa foi extremamente aclamada por sites especializados em música.

Gostou da nossa lista de clipes mais premiados? Que outras obras você incluiria?