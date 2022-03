Quem faz as coreografias de Anitta e o challenge de Envolver

Quem faz as coreografias de Anitta? Arielle Macedo trabalha com a cantora há mais de dez anos - Foto: Reprodução/Instagram

Anitta é uma das cantoras mais famosas do Brasil, dona de hits como ‘Bang’ e ‘Vai Malandra’. Recentemente, a estrela emplacou mais um hit nas paradas brasileiras e globais, a faixa em espanhol ‘Envolver’, que ganhou destaque após o challenge da coreografia viralizar. Mas quem faz as coreografias de Anitta?

Quem faz as coreografias de Anitta?

Arielle Macedo é quem faz as coreografias de Anitta. A dançarina e a famosa se conheceram ainda na época do Furacão 2000. Em entrevista ao POPline.Biz é Mundo da Música, em abril de 2021, a bailarina contou como foi seu primeiro encontro com a cantora. “Fui convidada para fazer um trabalho com um artista que cantava na Furacão 2000, o Duh Marinho. E foi lá que conheci a Anitta, no camarim”.

Anitta gostou muito do trabalho de Arielle e convidou ela e outra bailarina, Juliana Donato, para fazer parte de seu balé. Sua primeira coreografia foi para ‘Show das Poderosas’, faixa que projetou a cantora para todo o Brasil em 2013.

As duas seguem juntas desde então. Arielle também teve a oportunidade de coreografar outros cantores, como Léo Santana, além de ter assinado campanhas publicitárias para grandes marcas.

Além de fazer parte do balé da poderosa, a dançarina também é influenciadora digital. Arielle soma mais de 600 mil seguidores no Instagram e mantém um canal no YouTube, no qual ensina os fãs a dançarem as coreografias dos hits da carioca e mostra o processo criativo de cada uma delas. ‘Loco’, ‘Me Gusta’ e ‘Desce Pro Play’ são algumas das faixas coreografadas por ela.

Challenge de Envolver viraliza nas redes

Envolver, lançada há quatro meses, já é um dos maiores hits de Anitta. A faixa em espanhol continua subindo na parada global do Spotify e atualmente está na 21ª posição entre as músicas mais tocadas do mundo.

Um dos motivos para o sucesso é o challenge de dança criado para a faixa. Até o momento, mais de 450 mil vídeos já foram postados no TikTok reproduzindo os passos da coreografia, de acordo com a Billboard. Até mesmo Ana Maria Braga fez a dancinha ao lado de Gil do Vigor durante o Mais Você.

O desafio foi criado pela própria Anitta. “Eu sou assim 24 horas por dia”, disse a cantora ao veículo sobre os passos de dança sexy que compõem a coreografia. “Eu não estou fingindo ser assim e acho que isso faz parte do sucesso da música. Se houvesse uma estratégia, não teria dado certo”, revelou a poderosa.

No YouTube, já são mais de 54 milhões de visualizações no videoclipe oficial. A faixa acumula mais de 48 milhões de reproduções no Spotify e está em 15ª posição no Top Brasil.

