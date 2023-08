Quem foram as namoradas de Zé Felipe?

Filho do sertanejo Leonardo, Zé Felipe, 25, é casado com a influenciadora digital Virgínia, mas já foi noivo e quase casou com uma ex-namorada antes de conhecer a atual esposa. O cantor também já assumiu alguns outros relacionamentos antes de largar a vida de solteiro.

Isabella Formagio é uma das ex-namoradas de Zé Felipe

O primeiro relacionamento que Zé Felipe assumiu publicamente foi com a dançarina Isabella Formagio, que participou da turnê "Cabaré" de Leonardo e Eduardo Costa.

Os dois ficaram juntos por alguns meses em 2018, mas logo a relação chegou ao fim. Na época, haviam poucas fotos e vídeos do casal - o cantor postava alguns stories com a então namorada ocasionalmente.

Atualmente, Formagio é designer de interiores e influenciadora digital, somando mais de 179 mil seguidores em sua página no Instagram.

Zé foi noivo de Isabella Arantes

Depois do fim do namoro com Formagio, Zé Felipe começou a namorar a também dançarina Isabella Arantes no início de 2019. Os dois chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento acabou no mesmo ano por conta de uma traição por parte do cantor.

A infidelidade vou revelada por Isabella em um comentário de uma postagem no Instagram na qual os internautas a criticavam por estar curtindo o Carnaval solteira. "Depois de ter levado uns chifres, é o mínimo que eu poderia fazer, né? Vamos brincar de vida, cada um cuidando da sua!", escreveu.

Há quantos anos Virgínia e Zé Felipe estão juntos?

Virgínia e Zé Felipe estão juntos desde 2020, quando se conheceram no TikTok. O cantor gostou dos vídeos de dancinha da influenciadora digital, que já estava fazendo sucesso, e mandou uma mensagem para ela. Na época, a loira morava em Londrina e o rapaz em Goiânia.

A distância não foi um impeditivo para os famosos ficarem juntos. Zé se declarou para a amada e viajou até o interior do Paraná para ficar com a loira e, logo depois de anunciarem o namoro publicamente, a influenciadora se mudou para a casa de Leonardo para que os dois não tivessem que ficar separados.

Em outubro do mesmo ano, Zé e Virgínia anunciaram que estavam esperando a primeira filha do casal. Maria Alice, hoje com 2 anos de idade, nasceu em maio de 2021, dois meses depois do casamento dos jovens. Já em outubro de 2022, nasceu a segunda filha do casal, Maria Flor.

Quem é mais rico Virgínia ou Zé Felipe?

Ambos acumulam uma grande fortuna, principalmente Virgínia por ser dona da marca de cosméticos WePink. Não se sabe o valor exato que a loira tem na conta, mas é possível ter uma ideia com base nos números divulgados por ela mesma.

Virgínia afirmou em janeiro de 2022 que o primeiro ano da WePink faturou R$ 168 milhões. Já em 2023, a famosa realizou três transmissões ao vivo para promover os novos produtos da marca e revelou ter faturado R$ 22 milhões na primeira e outros R$ 59 milhões nas duas últimas. Cada evento teve duração aproximada de 13 horas.

A influenciadora também já presenteou o marido com um jatinho particular avaliado em U$ 10 milhões, equivalente a R$ 50 milhões na cotação da época, de acordo com o jornalista Léo Dias.

Zé Felipe realiza shows por todo país com cachê em volta de R$ 350 mil, segundo o portal Movimento Country. O cantor também é dono de uma mansão luxuosa em Goiânia e carros avaliados em R$ 310 mil e R$ 478 mil.

Vale lembrar que Virgínia tem mais de 43 milhões de seguidores em sua página no Instagram, enquanto Zé soma 26 milhões, o que rende ao casal campanhas publicitárias.

