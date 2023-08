Cantor é casado com a atriz Glória Pires

Quem são os filhos de Orlando Morais com Glória Pires?

Orlando Morais, 61, é casado com Glória Pires. Os dois trocaram alianças oficialmente no ano de 1987, depois que a atriz se separou do cantor Fábio Jr, seu primeiro marido. O casal tem três filhos, sendo que duas delas também seguem na área artística.

A filha mais velha de Orlando Morais é Antônia, hoje com 30 anos de idade. A primogênita também é atriz, assim como a mãe, e já esteve em novelas da Globo como "Anjo Mau" (1998), "Guerra dos Sexos" (2012) e "Rocky Story" (2016). No cinema, esteve em "Linda da Morrer" (2015) e "A Força de Um Sorriso" (2021).

A artista também tem talento para música e lançou seu primeiro álbum, "Ímpar 60", no ano passado em homenagem ao pai. Antônia fez 11 releituras das faixas mais famosas de Orlando, além de realizar algumas apresentações ao vivo.

Ana Morais, filha do meio

A segunda filha de Orlando Morais é Ana, 23, mais uma integrante da família que trabalha com música e também já lançou seu próprio álbum.

Em agosto de 2022, Ana divulgou o projeto chamado "Pensei em Esquecer o Amanhã", que contém elementos de trap e MPB. A cantora também costuma publicar vídeos fazendo covers de faixas famosas em sua página no Instagram.

Bento Morais, o caçula | Filhos de Orlando Morais

O filho caçula de Orlando Morais e Glória Pires é Bento Morais, de 18. Entre os membros da família, ele é o que mais vive no anonimato.

Apesar de ainda não ter iniciado sua carreira, o rapaz é mais um que tem talentos artísticos. Bento compartilha em sua página no Instagram, que soma mais de 66 mil seguidores, vídeos cantando ao lado da família, incluindo Orlando e Ana.

Qual o maior sucesso de Orlando Morais?

Orlando é cantor e compositor. Demonstrando ter talento desde a infância, começou a tocar piano quando tinha apenas quatro anos de idade.

O primeiro álbum do goiano foi lançado em 1990, autointitulado. Nos anos seguintes, lançou "A Rota do Indivíduo (1991)", "Ímpar (1993)", "Abismo Zen (1995)", "Agora (1997)", "Sete Vidas (1998)", "Na Paz" (2001), "Tudo Certo (2003)" e "Tempo Bom" (2005). Em 2011, ele lançou o DVD ao vivo "Sete Vidas".

Entre seus maiores hits, estão as faixas "Divinamente nua", "A lua", "Quase", "Cruzando raios", "Ninguém", "Grunir" e "Logrador".

A atriz Glória Pires e o músico Orlando de Morais estão juntos há 36 anos. O casal não poupa declarações amorosas nas redes sociais, onde sempre publicam cliques ao lado da família.

Além dos três filhos com Antônio, Glória Pires também é mãe de Cleo, 40, fruto de seu casamento com Fabio Jr. A herdeira mais velha da artista também é atriz e já atuou em novelas da Globo.

Quem é o pai de Cleo Pires?

Glória Pires e Fábio Jr. foram casados entre 1979 e 1983. Os atores se conheceram durante as gravações da novela "Cabocla", na qual ambos faziam parte do elenco.

Cleo é a filha mais famosa da atriz, iniciando a carreira com uma breve aparição em "Mulheres de Areia" (1993). O primeiro papel fixo da carioca em folhetins foi em 2005, em "América".

A atriz seguiu atuando na Globo até 2018, quando esteve em "O Tempo Não Para". Outros títulos que estão em seu no currículo são "Ciranda de Pedra" (2008), "Caminho das Índias" (2009), e "Salve Jorge" (2012). Atualmente, ela se dedica a projetos no streaming.

Cleo tem outro meio-irmão famoso, Fiuk. O cantor também é filho de Fábio Jr, mas do relacionando do famoso com a artista plástica Cristina Karthalian - muita gente acredita que o ex-BBB é filho de Gloria Pires, o que não procede.

