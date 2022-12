Cleo Pires: o antes e depois da filha de Gloria Pires e Fábio Jr.

Com mãe e pai famosos, Cleo Pires, de 40 anos, é um nome que sempre esteve na mídia. Além da carreira na atuação, a famosa sempre chamou atenção pela beleza. Por conta disso, a aparência de antes e depois e mudanças ao longo dos anos de Cleo sempre foram alvos de comentários na internet e mídia.

Mudanças de Cleo Pires ao longo dos anos

A cantora e atriz Cleo Pires está com 40 anos de idade e sempre foi uma musa das telinhas. A atriz ganhou mudanças no visual ao longo dos anos e já revelou algumas intervenções que realizou no corpo, mas afirma não ter feito procedimentos estéticos muito invasivos.

A carreira de Cleo Pires começou em 1994, quando ela tinha 12 anos de idade. Seu papel foi da versão jovem de Maria Moura na minissérie Memorial de Maria Moura, papel que era de sua mãe na versão adulta.

Depois, a garota fez sua estreia nos cinemas com Benjamin (2003) e só em 2005 ela apareceu em uma novela pela primeira vez. O primeiro folhetim de Cleo Pires foi América, em que ela interpretou a icônica Lurdinha.

Em seguida, Cleo somou vários projetos no currículo, como Clara e o Chuveiro do Tempo (2005), Cobras & Lagartos (2006), Meu Nome Não é Johnny (2006), Ciranda de Pedra (2008), Caminho das Índias (2009), Lula, o Filho do Brasil (2009), Qualquer Gato Vira-Lata (2011), Araguaia (2010 - 2011), As Brasileiras (2012), O Tempo e o Vento (2013), Salve Jorge (2012 - 2013), O Caçador (2014), entre outros.

As últimas novelas de Cleo Pires foram Haja Coração, de 2016, e O Tempo Não Para, de 2018. Desse então, ela se dedicou a filmes, como Legalidade (2019), Terapia do Medo (2021) e Me Tira da Mira, lançado em 2022.

Em 2019, após ganhar peso, afilha de Gloria Pires e Fábio Jr desabafou sobre a expectativas do público em relação ao seu corpo.

"(...) Nesse tempo de carreira, enquanto você me assistia esperando que eu correspondesse a sua expectativa sobre a minha magreza, eu estive pressionada a me manter no padrão estético sufocante que esperavam de mim. (...) Sempre fui transparente sobre os procedimentos estéticos que eu fiz, pois nunca foi meu objetivo ser representante de uma 'beleza natural inalcançável', mas isso está longe de significar que vivo dentro de uma clínica de estética. Quando eu engordo, dizem 'o que ela fez no rosto? Está ficando deformada'. Quando emagreço, dizem que eu fiz bichectomia, ou que estou ficando irreconhecível. Todo dia, aparece alguém falando de algo que não fiz (...)", escreveu no Instagram a atriz.

A artista já revelou em entrevistas que sofria de compulsão alimentar, ansiedade e uma doença autoimune, que a levaram ao aumento do peso. A doença autoimune da atriz é conhecida como Tireoidite de Hashimoto e dificulta a ingestão de certos alimentos no organismo.

Em 2021, Cleo contou que perdeu 20 quilos após tratar a compulsão e também com ajuda de uma rede de apoio. Pelas redes sociais à época, a famosa explicou como perdeu peso. “Não emagreci de uma hora para a outra. Estou há dois anos em uma luta para ficar saudável e, por consequência, acabei emagrecendo. Agradeço os elogios, mas emagrecer não é a mesma coisa que dar a volta por cima”, disse ela.

