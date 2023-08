Renata Sorrah é casada? Atriz se assumiu bissexual

A atriz Renata Sorrah, 76, já foi casada três vezes ao longo da vida, além de ter namorado alguns famosos. Bastante discreta, a eterna Nazaré Tedesco não costuma falar sobre sua vida pessoal. A famosa tem uma única filha, fruto do casamento com Marcos Paulo.

Com quem Renata Sorrah está namorando?

Sorrah é reservada em relação a sua vida pessoal e não há indícios de que a atriz esteja em um relacionamento atualmente. Em maio, circulou na web de que a loira teria se assumido bissexual enquanto assistia a peça "Manifesto Transpofágico" no Rio de Janeiro.

Em um momento da peça, a atriz trans e ativista Renata Carvalho conversava com o público e perguntou para a plateia quem era bissexual. De acordo com pessoas que assistiam ao espetáculo, Renata Sorrah, que estava presente, levantou a mão.

No entanto, Sorrah explicou ao jornal O Globo, em junho deste ano, que não se tratava de uma declaração sobre sua sexualidade. "Colocaram como se aquilo fosse uma declaração minha sobre bissexualidade. Não foi uma declaração de nada. Tudo que Renata perguntasse naquele momento eu levantaria a mão só para estar junto. "Quem é trans?", "Quem é hétero?" Ali eu era tudo", disse. Desde então, a atriz não falou mais sobre o assunto.

O primeiro casamento de Renata Sorrah foi com o ator Carlos Vereza. Sempre discreta, não há muitas informações sobre a união que aconteceu entre 1969 e 1971.

Após a separação, a atriz se casou com Marcos Paulo (1951-2012). O casal teve uma filha, Mariana. Se trata da única herdeira de Renata Sorrah, que não teve outros filhos.

Por fim, a loira se casou com o autor e diretor de teatro Euclydes Marinho, com quem manteve um relacionamento durante seis anos. Sorrah teve ainda mais alguns namoros ao longo da vida, com André Gonçalves e Paulo Coelho.

A carioca é uma das mais famosas atrizes brasileiras, iniciando a carreira na televisão em 1969. Entre as dezenas de novelas que participou, a mais marcante é "Senhora do Destino" (2004) na qual a famosa interpretou a icônica vilã Nazaré Tedesco.

As cenas da megera, que combinava vilania com toques de humor, viralizaram na web anos depois da exibição original da novela e são usadas como meme até hoje.

O trabalho mais recente da atriz foi na novela "Vai na Fé" (2022) interpretando Wilma, mãe do cantor Lui Lorenzo (José Loreto).

Veja: Carolina Dieckmann marido: com quem a atriz de 44 anos é casada?

Como é o nome da filha de Renata?

Mariana Sochaczewski Simões, 42, é a única filha de Renata Sorrah. Ao contrário da mãe famosa, a herdeira leva uma vida longe dos holofotes e trabalha como médica pediatra.

Em sua página no Instagram, Mariana publica conteúdos relacionados ao trabalho e poucos cliques sobre a vida pessoal. A médica é mãe de dois filhos, Miguel, 14, e Betina, 11.

A atriz parabenizou a filha, em junho deste ano, através de uma publicação no Instagram. "Nada mais emocionante do que ver sua filha crescer e a cada dia te surpreender com seu jeito forte e lindo de viver. Tenho um orgulho indescritível pela Dra. Mariana! Feliz aniversário, filha querida", escreveu a mãe coruja.

Mariana tem duas meias-irmãs por parte de pai. Vanessa Simões, fruto do relacionamento de Marcos Paulo com a modelo italiana Tina Serina; e Giulia Costa, do casamento do ator com Flávia Alessandra.

Veja: Aracy Balabanian era casada? Atriz não teve filhos