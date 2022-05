Novela Vai na Fé: Globo prepara trama evangélica com Filó de Pantanal

A novela Vai na Fé é a próxima trama das 19h depois de Cara e Coragem. Visando atingir o público evangélico, a protagonista do folhetim escrito por Rosane Svartman será uma moça cristã e batalhadora. A primeira confirmada no elenco é Letícia Salles, a Filó da primeira fase de Pantanal.

Novela Vai na Fé: o que sabemos até agora

A novela Vai na Fé deve estrear em meados de novembro, de acordo com informações de Fefito, do UOL Splash. O folhetim vai girar em torno de Solange, uma jovem crista casada com Armando, que está desempregado. As dívidas começam a acumular e sem saber como sustentar a casa, a protagonista aceita um trabalho como backing vocal e dançarina de um cantor de funk. A personagem é mãe de duas adolescentes e também será responsável pelo sustento de sua mãe.

Ainda não há mais informações sobre a novela. A trama está na fase de pré-produção e procura atrizes para outros papéis de destaque como Bia, uma jovem formada em Direito cujo namorado se interessa por sua mãe, e Letícia, outra estudante.

A autora do folhetim é Rosane Svartman. Outros trabalhos da escritora na Globo foram Malhação: Intensa como a Vida (2012), Malhação: Sonhos (2014), Totalmente Demais (2015) e Bom Sucesso (2019).

Quem está no elenco?

Sucesso como Filó na primeira fase de Pantanal, Letícia Salles está escalada para a novela Vai na Fé. Ela terá um papel de destaque na trama, de acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Esse será o segundo folhetim da atriz. Aos 27 anos, ela é conhecida por ser modelo, carreira na qual começou aos 18 anos. Foi somente em 2020 que retornou ao Brasil, depois de estrelar campanhas na Europa, para estudar atuação.

Letícia recebeu muitos elogios do público e da crítica especializada por seu primeiro papel na televisão. “Não estou habituada com toda essa evidência. Está sendo gostoso, mas também assustador. O que mais me espantou foi a repercussão nas redes sociais. De uma hora para a outra, comecei a receber inúmeras mensagens e ganhar seguidores. Eu não tinha Twitter. Criei por conta da novela e logo um monte de gente veio falar comigo”, contou em entrevista ao veículo.

