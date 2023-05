Quem são os irmãos de Chris Rock na vida real

Chris Rock criança com os irmãos Andre e Tony (na esquerda) e com Andi já adulto (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram/@mamarock619/@supercoolandi

O ator norte-americano Chris Rock, de 58 anos, fez a popular série Todo Mundo Odeia o Chris com elementos reais de sua vida. No entanto, nem tudo o que foi mostrado nas telinhas realmente era verdade. Um exemplo é quantidade de irmãos que o famoso tem na vida real. Na série, ele tinha apenas dois irmãos, o popular Drew e a travessa Tonya, porém, o comediante tem 7 irmãos.

Veja quem são os irmãos de Chris Rock:

Chris Rock tem sete irmãos

Charles Ledell Rock | Irmão de Chris Rock

Antes do casamento de Julies e Rosalie (que na série se chama Rochelle ), o pai Chris Rock teve um relacionamento que resultou em Charles Ledell Rock. Não há muitas informações sobre ele, que não seguiu a vida artística. Segundo matéria de agosto de 2008 do Washington Post, Charles era viciado em drogas e álcool e faleceu aos 52 anos, em 2006.

Andre Rock

Andre Rock, apelidado de Dre, nasceu em 1967, e é um dos irmãos de Chris Rock. Ele não se tornou ator ou qualquer tipo de figura pública como alguns de seus irmãos e mantém uma vida privada. De acordo com o portal estrangeiro Hollywood Life, Andre é pouco visto com a família. No entanto, ele já apareceu em uma publicação de 2019 de um dos irmãos famosos de Chris Rock, Kenny Rock, que desejou feliz aniversário para o irmão.

Tony Rock | Irmão de Chris Rock

Tony Rock é provavelmente o irmão mais famoso do comediante e ator norte-americano. Ele já até apareceu na série Todo Mundo Odeia o Chris, como o personagem tio Ryan, irmão de Julis e tio favorito de Drew por estar sempre com uma ideia nova de negócio.

Nascido em 1974, Tony seguiu os passos do irmão e também virou ator e comediante. Ele já apareceu em produções como The Cool Kids (2019), Couples' Night (2018), Medidas Desesperadas (2017), Mann and Wife (2015 - 2017), entre outras.

Brian Rock

Brian Rock é um dos filhos de Julies e Rosalie que leva uma vida comum. Assim como Andre, ele não se tornou famoso e leva uma vida privada bem longe dos holofotes. De acordo com Hollywood Life, o que se sabe dele é que nasceu no final dos anos 80 e é ministro de igreja.

Kenny Rock

Kenny Rock nasceu em 1979 e é um dos irmãos famosos de Chris Rock. Ele é visto em entrevistas, fotos com famosos e espaços de celebridades. Em 2022, ele fechou contrato com a Celebrity Boxing, empresa de boxe. Ele já chegou a trabalhar como ator algumas vezes, como em Hope a Brooklyn Story (2014), Coincidental Killer (2016) e Vesuvius (2018). No Instagram, ele tem mais de 8 mil seguidores.

Andi Rock | Irmão de Chris Rock

Andi Rock é a única filha mulher da família de Chris Rock. Ela nasceu em 1985 e não se tornou artista. Segundo o perfil oficial de Andi no Facebook, ela estudou na Winthrop University, mora em Rock Hill e é casada com Brett Nelson desde novembro de 2020, que também está fora do mundo dos famosos.

Jordan Rock | Irmão de Chris Rock

O caçula entre os irmão de Chis Rock se chama Jordan Rock e nasceu em 1991. Assim como Tony e Chris, Jordan se tornou comediante e ator. Ele faz shows de stand up e apareceu recentemente na comédia Bupkis (2023), com Pete Davidson, Joe Pesci e Eddie Falco. Além disso, também trabalhou em séries como Love (2016 - 2018) na Netflix, Amizade Adolescente (2019) no Hulu e Love Life (2021) na HBO Max.

Quem são os pais de Chris Rock na vida real?

Interpretado pelo ator Terry Crews na série Todo Mundo Odeia o Chris, o pai do comediante estadunidense de chamava Julius Rock e era mesmo motorista de caminhão como na série de TV. Ele nasceu em 1932 e faleceu em novembro de 1988, aos 56 anos, por complicações após uma cirurgia de úlcera.

Já a mãe de Chris Rock se chama Rosalie Rock - que também atende por Rose Rock - e teve seu nome modificado na série para Rochelle. Ela está atualmente com 78 anos de idade, é autora e professora, além de ser muito ativa nas redes sociais, sempre postando foto ao lado dos filhos.

