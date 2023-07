Ramiro em Terra e Paixão, Amaury Lorenzo tem namorada?

Ator está fazendo sucesso com o público

Amaury Lorenzo, 38, está conquistando corações ao interpretar Ramiro em Terra e Paixão. Na vida real, o ator mantém a vida pessoal longe dos holofotes e diz estar focado em seu trabalho na novela das nove, que segue no ar até janeiro de 2024. Mas afinal, Amaury Lorenzo tem namorada?

Amaury Lorenzo namora com quem?

O ator Amaury Lorenzo atualmente está solteiro e já disse em entrevistas que está se dedicando apenas ao personagem Ramiro. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista até brincou ao dizer que não tem tempo nem para beijar na boca.

Amaury se tornou um dos destaques de Terra e Paixão ao interpretar o capanga fiel de Antônio (Tony Ramos). O personagem, apesar do jeito bruto, mantém uma relação de amizade com Kelvin (Diego Martins), mas mantém sentimentos pelo rapaz. O público na web chama o personagem de 'meu malvado favorito' e torce para que ele e o garçom do bar tenham um final feliz junto. Entretanto, nos próximos capítulos, será descoberto que o capataz tem uma noiva.

O físico do ator também chama atenção e suas fotos recebem dezenas de comentários nas redes sociais, exaltando a boa forma do artista. Em entrevista ao Gshow, em maio deste ano, o artista contou que está sendo bastante paquerado. "O assédio dos fãs aumentou absurdamente! Fico até um pouco tímido, mas sei que faz parte, não sou ingênuo. Muitos xavecos inbox. As pessoas mandam fotos ousadas, convite, oferecem jantar, elogiam muito", contou.

Amante da natureza, Amaury Lorenzo é adepto aos esportes e atividades ao ar livre. Em sua página o Instagram, o ator costuma publicar algumas fotos de sunga que chamam atenção dos internautas. "Fico muito surpreso com a repercussão com relação a minhas fotos, eu de sunga... fico até um pouco tímido", confessou.

Apesar de Ramiro ser o papel de maior destaque da carreira do ator na televisão, Lorenzo já esteve em outras novelas da Globo como "Pega-Pega" (2017), "A Força do Querer" (2017), "O Outro Lado do Paraíso" (2017), "Espelho da Vida" (2018) e "A Dona do Pedaço" (2019). O mineiro também participou de novelas da Record, incluindo "Milagres de Jesus" (2014), "O Rico e o Lázaro" (2017), "Apocalipse" (2017) e "Terra Prometida" (2016).

No teatro, participou de mais de 30 peças. Seu trabalho mais recente é "A Luta", adaptação da obra literária "Os Sertões" do autor Euclides da Cunha. O espetáculo é dirigido por Rose Abdallah.

Ao Gshow, o ator também revelou que pensou em desistir de interpretar Ramiro após uma crise de choro, mas contou com o apoio de Tati Muniz, preparadora de elenco. "Aquilo me pegou e eu chorei muito com ela. Eu falei: 'Tati, você é uma preparadora de elenco extraordinária. Eu não posso abandonar o Ramiro. Em 25 anos de carreira, eu nunca abandonei trabalho e não vou abandonar agora'. A gente se abraçou, choramos muito. Então a Tati Muniz foi decisiva pra que o Ramiro acontecesse", relembrou.

