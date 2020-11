Raquel Novaes: entenda demissão da apresentadora da GloboNews

Após 11 anos, a apresentadora da GloboNews Raquel Novaes foi demitida, na quarta-feira (4). A jornalista estava na emissora de notícias da Globo desde 2009 e ancorava o Edição das 10h.

Segundo o Notícias da TV, a decisão pegou de surpresa seus colegas de trabalho. “A direção fez uma avaliação de que ela deixava o jornal engessado e fugia um pouco do estilo de Aline (Midlej), mais informal e conversado. De acordo com fontes, a âncora demitida já esperava que seria dispensada pela GloboNews, justamente por não se enquadrar nesse formato adotado”, afirmou o texto de Daniel Castro e Vinícius Andrade.

Como o público reagiu à demissão da apresentadora da GloboNews?

“Gosto da Raquel pela desenvoltura e seriedade com doçura. Ela foi para a CNN? O que houve na GloboNews?”, escreveu uma mulher no Instagram @fcraquelnovaes, perfil criado por Mila Oliveira e dedicado à apresentadora, que não tem rede social. A resposta foi: “Ela ainda não anunciou nada. Infelizmente a GloboNews dispensou ela (um absurdo)”.

Outro seguidor do fã clube lamentou a demissão da apresentadora da GloboNews e também indagou se ela iria para a CNN, que tem tirado vários jornalistas da Globo, como Gloria Vanique, Monalisa Perrone e Márcio Gomes. “Fique o dia todo sem checar as notícias, mas vi agora… Poxa, que triste. Vou subir uma tag: ‘Raquel na CNN Brasil’. Não sei se ela conversou com outra emissora, mas vai que…”

“Muito obrigada pelas lindas mensagens de apoio que vocês estão mandando para a Raquel. Agradeço demais o carinho que vocês têm por ela e por mim. Logo, logo ela estará brilhando novamente”, agradeceu Mila.

Carreira de Raquel Novaes

Há quatro anos, a jornalista Raquel Novaes ancorava do Rio de Janeiro o telejornal matinal Edição das 10h. Dividia a apresentação com Aline Midlej, que ficava inicialmente nos estúdios em São Paulo e, desde agosto, está na capital fluminense.