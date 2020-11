Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira, dia 5/11, vai exibir o filme “Escrito nas Estrelas” (2002), a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h27.

Um dia, Jonathan e Sara se conhecem por acaso. Mesmo comprometidos, os dois se apaixonam e passam a noite juntos andando pela cidade. Ao fim do encontro, eles decidem deixar seu futuro nas mãos do destino. Anos depois, partem em busca um do outro para descobrir se o universo os quer juntos.

Num apressado dia de compras no inverno de 1990, Jonathan Trager conhece Sara Thomas. Dois estranhos no meio da massa em NY, seus caminhos se cruzam em um feriado, sendo que logo sentem uma atração mútua. Apesar do fato de ambos estarem envolvidos em outras relações, Jonathan e Sara passam a noite andando por Manhattan. Quando a noite chega ao fim, os dois são forçados a determinar algo como seu próximo passo.

Quando Jonathan sugere uma troca de telefones, Sara rejeita e propõe uma ideia que dará ao destino o controle de seu futuro. Se eles tiverem que ficar juntos, ela diz a ele, eles encontrarão o caminho de volta para a vida um do outro.

Título Original Serendipity

Elenco Kate Beckinsale; John Corbett; John Cusack; Bridget Moynahan; Jeremy Piven; Molly Shannon;

Nacionalidade Americana

Gênero Romance

Corujão I – S.W.A.T. – Comando Especial, a partir das 2h45

Em Los Angeles, um veterano sargento da S.W.A.T. é incumbido de resgatar o prestígio da unidade, abalado por não evitar o ferimento de um refém em recente assalto a banco. Para isso, ele reúne a melhor equipe possível para capturar um traficante de drogas francês que fugiu após oferecer 100 milhões de dólares por sua libertação.

