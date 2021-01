Se você assistiu a série Bridgerton, lançada pela Netflix em dezembro do ano passado, deve ter se encantado pela trama, pelos figurinos e cenários de época. Ela é estrelada pelos atores Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, que dão vida aos personagens Daphne Bridgerton e Simon Basset, respectivamente.

Essa produção é uma parceria entre Shonda Rhimes e a Netflix. Ela vem se tornando popular a cada dia que passa, sobretudo por causa de um nome: Regé-Jean Page. Na série, ele é um dos homens mais cobiçados da alta sociedade britânica do período regencial.

Mas, apesar de rico, bonito, inteligente e muito charmoso, o “Duque de Hasting” não deseja se casar. No entanto, ele entra num acordo com Daphne para que ela encontre seu amor e consequentemente, um bom casamento. E é aí que toda a história de romance entre eles se inicia.

Porém, aqui vamos focar apenas em conhecer algumas curiosidades desse ator, que vem deixando todo mundo curioso. E não adianta esconder, pois Regé-Jean Page já virou crush de muita gente por aí.

Quem é Regé-Jean Page?

Regé-Jean Page é um ator de 30 anos que nasceu em Londres. Ele é filho de um pastor inglês e uma enfermeira do Zimbábue, local onde cresceu. Já aos 14 anos, o ator se mudou novamente para sua cidade natal e resolveu estudar teatro, se formando no Drama Centre em 2014. Hoje ele vive nos Estados Unidos.

Suas primeiras aparições foram no teatro, em peças como “The Merchant Of Venice” e “The History Boys”. Em seguida, Regé-Jean Page conseguiu um papel de destaque na TV, em “Waterloo Road”, série de 2015.

Coincidentemente, ele e a atriz Phoebe Dynevor foram colegas de elenco. Já em 2016, o ator participou de “For The People”, seriado que teve a produção de Shonda Rhimes.

Regé-Jean Page ainda trabalhou em filmes como “Máquinas Mortais” (2018), “O Amor de Sylvie” (2020) e vem brilhantemente sendo o protagonista de Bridgerton. Porém, abriremos um parêntese aqui para salientar que a série foi inspirada no livro O Duque e Eu, de Julia Quinn.

Regé-Jean Page e os seus encantos

Voltando à vida do ator, é difícil não suspirar quando Regé-Jean Page aparece em cena. Sua forte presença e os seus 1,83m de altura já foram o suficiente para deixá-lo na posição de “homem líder” da década, segundo algumas colunas americanas.

Além disso, já rolou até uma comparação entre algumas cenas de Bridgerton e o filme “50 tons de cinza”. Porém, para ele, a série é mais uma mescla de Jane Austen e Gossip Girl.

Porém, embora a maioria das pessoas especulem sobre quem é a sua namorada, ele mantém os seus romances bem distante dos holofotes. Ou seja, o ator não costuma abrir muito a sua vida pessoal e prefere manter sua relação com a mídia assim, em pura discrição. Talvez essa forma de lidar com a exposição é o que deixa as pessoas mais curiosas para saber sobre sua vida privada.

Curiosidades sobre o ator

Além de ator, o Regé-Jean Page já tocou bateria quando adolescente, na banda do seu irmão. Segundo ele, o seu cabelo já foi verde, azul e roxo. Porém, com o tempo ele foi mudando de perspectiva, até se encontrar nas artes cênicas. E para quem está curioso sobre as particularidades de René, sabia que ele adora cantar e é capricorniano?

Agora que você já sabe tudo sobre Regé-Jean Page, que tal segui-lo nas redes sociais? O seu perfil no Instagram é o @regejean, que já possui nada menos que 1,3 milhões de seguidores até o momento. Aliás, se você gosta desse estilo de produção, confira 10 séries de época que o DCI preparou para os seus leitores.