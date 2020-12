Xoxo, você está com saudades de Gossip Girl? Se sim, esse post é para você! A série marcou uma geração inteira e agora está prestes a ganhar uma regravação.

Assim, a série teve muitos momentos inesquecíveis e a turma do Upper East Side nos deram muitas emoções ao longo das seis temporadas do show. A série é uma produção da The CW e está disponível na Netflix e Amazon Prime Video.

Por isso, o DCI elencou alguns dos momentos mais marcantes da produção e os melhores looks de Gossip Girl para você matar a saudade dessa série icônica.

Melhores momentos de Gossip Girl

Para começar a matar a saudade dessa série que marcou a adolescência de muitas pessoas, nós separamos alguns dos melhores momentos. Momentos que nos fizeram chorar ou sorrir, mas, que nos emocionaram de alguma forma.

A chegada de Serena

Um dos momentos mais marcantes de Gossip Girl acontece logo no início, quando Serena volta do seu misterioso intercâmbio. Ela é a primeira fofoca da blogueira. Assim, a chegada de Serena Van der Woodsen nos desperta sentimentos de curiosidade a respeito do que ela fez enquanto estava longe e qual o motivo de Blair Waldorf, sua melhor amiga, não ter gostado da sua volta.

A traição de Nate com Serena em Gossip Girl

Apesar do mistério da chegada de Serena, logo descobrimos o motivo do seu sumiço e do enfraquecimento da sua amizade com Blair.

Mas, um pouco depois, o mistério é conhecido: Serena se relacionou com Nate, enquanto ele namorava a sua melhor amiga, Blair. Então, Serena optou por se afastar do Upper East Side.

Blair lendo a carta para Serena

Um dos momentos mais importantes e emocionantes da série é quando Blair lê a carta que ela fez para Serena. É uma cena essencial para todo o desenrolar da trama.

3 palavras, 8 letras

Outro momento muito importante e marcante para os fãs é quando Blair se declara para Chuck e cobra uma posição sobre a forma como ele a trata, dizendo que se ele falar que a ama, ela é dele.

A revelação da Gossip Girl

Além disso, mais um momento marcante de Gossip Girl foi a revelação de quem era a garota fofoqueira, a garota do blog. A revelação de que Dan Humphrey era a pessoa por trás do blog foi chocante. Durante toda a série, não sabíamos quem eram as pessoas envolvidas com o blog e isso foi uma grande surpresa.

Os melhores looks de Gossip Girl

Um dos pontos que mais chamam atenção na série Gossip Girl são os looks. Dessa forma, os personagens estavam sempre estilosos, com looks incríveis e inspiradores. Assim como outras séries, as personagens tornaram-se ícones da moda.

Cada um com a sua personalidade e sua forma de expressá-la por meio dos seus looks marcaram uma geração e tornaram a série ainda mais inesquecível.

Blair é uma garota de uma família bem tradicional e conservadora. Sua criação foi de princesa e isso é refletido nos seus looks. Assim, os looks de Blair Wardolf são looks mais românticos e tradicionais.

Diferente de Serena, Blair aposta em looks mais sérios, longos, algo mais recatado. Meias, blazers e roupas com um ar mais conservador regem o guarda-roupa de Blair.

Serena tem um estilo mais folk, um pouco mais sensual e mais empoderado. Ela aposta bastante em looks com estampas, flores e roupas mais curtas.

Looks mais leves, vestidinhos com casacos e botas mais compridas. Além disso, Serena sempre apostava em chapéus para dar um ar mais retrô para o seu estilo.

Já Jenny Humphrey, depois de sua mudança na série, começou a apostar em looks pretos e cheios de personalidade. Assim, ela começou a se destacar mais em cena.

Assim, as três principais personagens têm estilos diferentes, mas bem marcantes. Dessa forma, os looks são incríveis e nos inspiram até hoje. As personagens tornaram-se ícones da moda.

Enfim, você pôde relembrar um pouco dessa série que marcou uma geração e que promete ainda fazer muito sucesso, mesmo após finalizada. A série promete ganhar uma regravação para nos ajudar a matar a saudade de vez. Está ansioso?