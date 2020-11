Relembre a carreira do ator Jonas Mello (1937 – 2020)

Jonas Mello morreu aos 83 anos, na quarta-feira (18), em São Paulo. O ator estava sozinho em seu apartamento, em Santana, Zona Norte da capital. A família informou que passou mal, ligou para um primo e faleceu de causas naturais antes da chegada dele. Atualmente, aparece na reprise de “Flor do Caribe“, na TV Globo, com o personagem Arruda.

Quem foi Jonas Mello?

O ator nasceu em São Paulo, em 20 de outubro de 1937. Entrou para a televisão na década de 1960 e atuou em produções da TV Globo, da Record TV, do SBT, da Gazeta, da Cultura, da Band e das extintas Tupi e Manchete. A última novela foi “Flor do Caribe“, gravada em 2013 e reprisada atualmente na emissora global. Ultimamente, dedicava-se à dublagem de filmes.

“A Record TV lamenta o falecimento do ator Jonas Mello registrado nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Sua trajetória artística nesta emissora foi marcada por diversas produções: Estrela de Fogo, Por Amor e Ódio, O Desafio de Elias e aquele que seria seu derradeiro trabalho na emissora, a novela A Escrava Isaura. Nesta última, interpretava Francisco, o braço direito de Leôncio (Leopoldo Pacheco). Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do talento deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira”, diz comunicado da emissora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jonas também tem trabalhos no cinema. Integrou o elenco de “O Cangaceiro” (1997) e “Lula, o filho do Brasil” (2010). Foi dublador de muitos longas e desenhos animados, incluindo “Cavaleiros do Zodíaco”.

Como foi a morte do ator?

Jonas Mello foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo. Segundo relato da família, passou mal e ligou para um primo, que foi encontrá-lo. Quando chegou ao local, o ator já havia falecido de causas naturais.

A irmã de Jonas Mello, Josefina Rodrigues de Mello. disse à TV Globo que ele levava uma vida saudável e não tinha problemas de saúde. Era solteiro e sem filhos. Além de Josefina, tem outras duas irmãs.

O enterro está previsto para ocorrer às 18h desta quinta-feira (19), no Cemitério Memorial de Santos, no litoral paulista.