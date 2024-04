Relembre as frases de Ziraldo, criador de 'O Menino Maluquinho'

O escritor Ziraldo, criador de “O Menino Maluquinho”, morreu neste sábado, 6 de abril, aos 91 anos. De acordo com o G1, o também desenhista morreu dormindo em casa, no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, por volta das 15h.

Quem foi Ziraldo?

Nascido na cidade de Caratinga, Minas Gerais, Ziraldo teve seu primeiro livro publicado em 1969, a obra “Flicts”. Mas seu trabalho mais conhecido só viria em 1980 com “O menino maluquinho” - um sucesso da literatura nacional. Inclusive, o escritor ganhou o ganhou o Prêmio Jabuti daquele ano por causa do personagem.

Ele também foi fundador do jornal O Pasquim, conhecido por ter sido uma importante oposição ao regime militar. O escritor chegou chegou a ser preso após a promulgação do AI-5.

Obras de Ziraldo: Flicts (1969), Jeremias, o Bom (1969), O Planeta Lilás (1979), O Menino Maluquinho (1980), A Bela, Borboleta (1980), O Bichinho da Maçã (1982), O Joelho Juvenil (1983), Os Dez Amigos (1983), O Menino Mais Bonito (1983), O Pequeno Planeta Perdido (1985), O Menino Marrom (1986), O Bicho Que Queria Crescer (1991), Este Mundo é Uma Bola (1991), Um Amor de Família (1991), Cada Um Mora Onde Pode (1991), Vovó Delícia (1997), A Fazenda Maluca (2001), A Menina Nina (2002), As Cores e os Dias da Semana (2002), Os Meninos, Morenos (2004), O Menino da Lua (2006), Uma Menina Chamada Julieta (2009), O Menino da Terra (2010) e Diário de Julieta (2012)

Frases de Ziraldo

“Não fossem os amigos de infância e o espelho, a gente nunca saberia que está ficando velho.”

“Ler é mais importante do que estudar.”

“O importante é motivar a criança para leitura, para a aventura de ler.”

“Adulto vive tendo saudades da vida que passou. Criança tem saudades do futuro.”

“O livro é o alimento da alma.”

“Livro: gênero de primeira necessidade.”

“Quem pensa que Deus é brasileiro pode estar certo: ele se mudou.”

