Rihanna está grávida! Cantora espera primeiro bebê com A$AP Rocky

A cantora estreou seu barrigão de bebê em Nova York no fim de semana com seu namorado

Após muita especulação, a confirmação: Rihanna está grávida. A cantora de 33 anos está esperando seu primeiro bebê com o rapper A$AP Rocky, também de 33. O casal foi fotografado em Nova York no fim de semana, onde Rihanna mostrou seu barrigão enquanto usava uma longa jaqueta rosa.

Rihanna está grávida

A gravidez de Rihanna só foi confirmada no último fim de semana de janeiro de 2022, após alguns cliques em Nova York. Ainda não há informações sobre o sexo da criança ou semanas de gestação.

No fim do ano de 2021, a imprensa internacional dava como certa a chegada de um herdeiro da cantora. Naquela época, a cantora esteve em Barbados, onde foi nomeada heroína nacional. Na ocasião, ficou claro que a artista tentava disfarçar a região abdominal com as mãos a todo instante.

Nas imagens da conformação de que Rihanna está grávida, a ícone da moda surgiu com uma longa jaqueta rosa que era mantida fechada por apenas um botão e um par de jeans rasgados soltos. Ela completou o look com um colar longo. O rapper usava calças de couro com um suéter branco e jaqueta azul enquanto ele e a estrela de “Ocean’s Eight” caminhavam pela rua.

Em uma das fotos que foram tiradas na cidade natal de A$AP Rocky, no Harlem, o rapper beija a futura mãe em sua testa enquanto eles desfrutam de uma caminhada nevada ao ar livre.

Em maio passado, A$AP Rocky contou à GQ sobre seu romance com Rihanna, chamando-a de “amor da minha vida”. Quando perguntado como era estar em um relacionamento, ele disse: “Muito melhor. Muito melhor quando você tem “O Escolhido”. Ela equivale a provavelmente, como, um milhão dos outros. Eu acho que quando você sabe, você sabe. Ela é a Única.”

Confira as imagens de Rihanna Grávida:

Rihanna is pregnant, debuts baby bump on stroll with boyfriend A$AP Rocky https://t.co/LxlpljXXtE pic.twitter.com/GaWLRm6u0k — Page Six (@PageSix) January 31, 2022

Qual a fortuna de Rihanna

O patrimônio líquido de Rihanna é estimado em impressionantes US$ 1,7 bilhão. Esse número vem cortesia da Forbes, que declarou em uma manchete de 4 de agosto de 2021: “Fenty’s Fortune: Rihanna Is Now Officially a Billionaire”.

Isso significa que RiRi também é a cantora mais rica do planeta e, ao lado de Oprah Winfrey, a segunda artista feminina mais rica de todos os tempos.

Leia também:

Como a cantora pop Rihanna construiu sua fortuna