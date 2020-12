Romana Novais faz desabafo sobre rotina com filha na UTI

Romana Novais, esposa do DJ Alok, voltou a falar sobre sua filha, Raika, que está em UTI neonatal. Depois de relatar o parto de emergência por causa de complicações da Covid-19, desabafou sobre o cansaço e o abalo psicológico que a nova etapa de visitas ao hospital gera.

O que Romana Novais falou sobre a filha na UTI?

A médica deu à luz no dia 2 de dezembro, com 32 semanas de gestação. A criança nasceu prematura e teve que ir para a UTI, mas a mãe passou um tempo sem poder visitá-la porque estava com Covid-19. Foi liberada para ir ao hospital na semana passada.

“Tô muito cansada. A rotina da UTI para ficar com a Raika é muito cansativa. Ela está amamentando já, graças a Deus. Tem que ficar indo de 3h em 3h ou passar o dia inteiro lá. Ficava tirando o leite no banco de leite para ser ofertado para ela quando eu não estivesse, na madrugada. Mas não estava fluindo dessa forma, meu psicológico estava abalado. O ambiente, apesar de muito acolhedor, estar ali no banco de leite, várias mães com situações diferentes. Eu fiquei muito emotiva, não estava confortável. Comecei a fazer diferente, já tem alguns dias que não estou indo no banco de leite, mas tiro em casa e levo pra ela”, disse Romana Novais.

“Deixo uma quantidade considerável lá para ser ofertada pra ela na madrugada, para não precisar ficar lá 24h, mas eu fico durante o dia. Hoje eu consegui vir em casa um pouco agora, descansei e estou voltando para lá agora. Vou fazendo assim. Quando estou cansada, dou um pulinho em casa, mas na maioria do tempo fico lá com ela.”

Ainda não se sabe quando a bebê poderá ir para casa. “Ela precisa ficar na incubadora para manter a temperatura, então, a gente vai se adequando como pode. Mas o cansaço permanece, não vejo a hora dela vir pra casa. É um dia de cada vez. É uma vitória por dia”, completou Romana Novais.