Sabrina Sato e Duda Nagle testam positivo para Covid-19

Sabrina Sato e Duda Nagle testaram positivo para Covid-19. O casal usou as redes sociais para informar sobre o diagnóstico. “Estamos bem, nos cuidando e seguindo as orientações médicas”, escreveu a apresentadora. A filha deles, Zoe, e a mãe de Duda, Leda Nagle, passam bem e aguardam o resultado dos exames. Os pais da Sabrina não estão com a doença.

Como Sabrina Sato anunciou o diagnóstico?

Na tarde desta segunda-feira (9), Sabrina Sato publicou uma foto em que aparece de mãos dadas com o marido e escreveu os detalhes sobre o diagnóstico. “É com o coração apertado que venho dividir com vocês que hoje, Duda e eu, infelizmente testamos positivo para Covid-19.”

A apresentadora informou também sobre a situação do restante da família. “Fomos surpreendidos, porque desde sempre tomamos todos os cuidados, especialmente por causa dos meus pais, que são do grupo de risco e estão com a gente desde o início da quarentena. Para o nosso alívio, eles testaram negativo e estão isolados em outro local para que fiquem seguros. Zoe também foi testada, estamos aguardando resultado, mas está bem e sem nenhum sintoma. Vocês que me acompanham, sabem o quanto sou unida com minha família e como temi esse risco desde o início da pandemia.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O texto traz um pedido da Sabrina para que as pessoas não deixem de seguir todas as medidas necessárias para reduzir a propagação do novo coronavírus. “Estou dividindo e me abrindo com vocês nesse momento pra lembrar todos de se cuidarem e se protegerem, porque a nossa vida vale muito. Duda e eu estamos bem, nos cuidando e seguindo as orientações médicas. Continuem se cuidando e cuidando dos seus. Muito amor e saúde para todos. Com muita fé na vida e em Deus, com esperança em breve venceremos essa.”

Duda Nagle também se pronunciou

Duda Nagle escreveu sobre o assunto na legenda da imagem do primeiro vídeo do casal. “significa muito pra mim, ‘na saúde e na doença, na alegria e na tristeza’. Estamos juntos, juntos somos mais fortes e vamos sair dessa em breve, se Deus quiser.”