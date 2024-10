Sabrina Sato grávida de Nicolas Prattes: apresentadora confirma gravidez aos 43 anos

Sabrina Sato e Nicolas Prattes Estão Esperando o Primeiro Filho: Detalhes do Romance e do Futuro da Família

A apresentadora Sabrina Sato, 43 anos, e o ator Nicolas Prattes, 27 anos, acabam de confirmar que o casal está esperando o primeiro filho juntos. O anúncio da gravidez foi feita ao Hugo Gloss nessa quarta-feira, 15 de outubro.

Gravidez de Sabrina Sato

O relacionamento entre Sabrina e Nicolas começou a chamar atenção no final de 2023. Após o término de seu casamento com Duda Nagle, com quem estava há mais de cinco anos, Sabrina foi vista em eventos ao lado de Nicolas, o que alimentou rumores sobre um novo romance. A diferença de idade entre eles — Sabrina com 43 anos e Nicolas com 27 — foi amplamente comentada na mídia, mas o casal mostrou desde o início que a química e o carinho falam mais alto.

A confirmação do namoro veio em janeiro de 2024, quando ambos apareceram juntos nas redes sociais e em eventos públicos, revelando um relacionamento forte e com muito apoio mútuo. Em entrevistas recentes, Sabrina não economizou elogios ao falar do parceiro, destacando sua maturidade e companheirismo.

Fim do casamento

Antes de encontrar o amor ao lado de Nicolas Prattes, Sabrina Sato viveu uma relação de quase sete anos com Duda Nagle, ator com quem tem uma filha Zoe, de cinco anos. O casamento de Sabrina e Duda, que foi um dos mais midiáticos do Brasil, terminou de forma amigável em meados de 2023. A separação foi anunciada publicamente nas redes sociais de ambos, onde deixaram claro que, apesar do fim do casamento, o respeito e a amizade permaneceriam em prol da criação de Zoe.

Zoe, que frequentemente aparece nas redes sociais da mãe, é uma figura importante na vida pública de Sabrina. A apresentadora sempre ressaltou o quanto a maternidade a transformou e a trouxe novos desafios. Agora, com a chegada de um segundo filho, Sabrina se prepara para expandir ainda mais sua jornada como mãe.

Gravidez: Um Novo Começo

A gravidez de Sabrina Sato, confirmada nesta segunda-feira, marca uma nova fase em sua vida pessoal. Aos 43 anos, Sabrina se junta a um crescente grupo de mulheres que optam por ter filhos após os 40, algo que ela já havia mencionado como uma possibilidade em entrevistas anteriores. No entanto, a surpresa veio na forma do anúncio, que pegou até mesmo os fãs mais atentos desprevenidos.

A notícia da gravidez certamente marcará o fim de 2024 como um dos anos mais especiais para Sabrina e Nicolas. Com a chegada do bebê prevista para o início de 2025, o casal está aproveitando o momento para curtir essa fase tão especial.