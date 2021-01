Saiba o que Cleo Pires fez para secar em 15 dias

Cleo revelou ter compulsão alimentar, o que a fez ganhar peso, cerca de 20 kg nos últimos anos. Já rebateu ataques gordofóbicos nas redes sociais e reforçou a importância da autoaceitação. Isso, é claro, não significa que não cuida da saúde e do corpo. No fim do ano passado, já era possível notar que estava mais magra. Nas postagens deste início de ano, chamou atenção de biquíni, com corpo enxuto.

Como Cleo está perdendo peso?

Em publicações nas redes sociais dos últimos meses de 2020, mostrou que se prepara para nova personagem com aula de luta, além de investir em treinamento com eletroestimulação muscular, que promete estimular mais de 350 músculos do corpo e, assim, queimaria 500 calorias em 20 minutos.

Cleo apareceu em vídeo, divulgado no Instagram Stories, com luvas de boxe/muay thai. Contava com o acompanhamento de Igor Pakato. Trata-se de parte da preparação para um novo trabalho, do qual ainda não foram revelados os detalhes. A sua última personagem nas telinhas foi Betina, em “O Tempo Não Para“, de 2019.

Em outras imagens, Cleo estava com a roupa característica do treinamento com eletroestimulação muscular, que conta com eletrodos ligados a uma unidade de controle, que permite a elaboração de treinos personalizados. A tecnologia surgiu na Alemanha e, segundo o site da Muuv Fit, estimula mais de 350 músculos do corpo, queimando 500 calorias nos 20 minutos de treino.

A SportsLab aponta como possíveis benefícios a tonificação de músculos; redução de gordura corporal; melhora da celulite e flacidez; diminuição de dores nas costas; aumento de massa muscular e fortalecimento de ossos. É contraindicado em casos de epilepsia, marcapasso cardíaco artificial, implantes médicos ativos, gravidez, distúrbios circulatórios graves, doenças hepáticas, entre outros.

Vale lembrar que Cleo fez publicações ligadas a uma ação comercial de um hidratante, mostrando que o “projeto verão” antigo – repletos de restrições alimentares e neuras com medidas e peso – não faz mais parte de sua vida.