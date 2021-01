Saiba quais casais famosos começaram 2021 namorando

Começando o ano em clima de romance, vários casais de famosos assumiram seus relacionamentos. Também teve quem realizou o pedido durante a virada para 2021 e os que já estavam juntos, mas se declararam no réveillon.

Jakelyne e Mariano – Casais 2021

Da Fazenda 12 para a vida! O casal se formou dentro do reality e não tinha certeza se seguiram o romance fora do programa. Mas para selar a união, no réveillon, os dois mostraram que estão mais juntos do que nunca.

“Ele esperou o cinco, quatro, três, dois, um para falar: ‘Quer namorar comigo?’”, contou Jake. Depois de trocarem beijos, ela completou: “Então é isso gente, 2021 namoradis”.

Cinthia Cruz e João Almeida

A atriz Cinthia Cruz, famosa por sua participação na novela Chiquititas [2013], foi pedida em namoro logo que virou o ano. Enquanto estava na praia, o youtuber João Almeida decidiu dar um passo a mais na relação com a famosa.

Assim que deu meia noite, ele se ajoelhou e pediu a Cinthia em namoro. Além de aceitar namorar com João, ela publicou fotos com o amado nas redes sociais.

“Você é a melhor parte”, escreveu ela, na legenda de uma das publicações com o namorado.

Lara Silva e Gustavo Paz

A cantora e influencer Lara Silva iniciou 2021 com um novo amor. Depois de viver um affair com Gustavo Paz, ela recebeu o pedido de namoro em 1 de janeiro.

Em seu Instagram, Lara postou fotos com o namorado e recebeu o carinho dos seguidores. “É sobre isso”, legendou a dançarina.

Marcella Rica e Vitória Strada – Casais 2021

Não foi pedido de namoro, mas de casamento. As atrizes Marcella Rica e Vitória Strada ficaram noivas nesta virada do ano. Elas namoram desde março de 2019 e se conheceram ao final das gravações da novela ‘Espelho da Vida’.

Para o pedido foi organizado uma decoração com direito a letreiro formando a frase “casa comigo?”. Para dividir a alegria com os fãs, elas posaram juntas e Vitória celebrou: “Tô noiva!”.

Emily Araújo e Paulo Simão

A ex-BBB ficou noiva do empresário Paulo Simão durante o réveillon. Em vídeo, ela mostrou o anel de noivado que ganhou. “Começando 2021 NOIVAAAAA. Ele sempre se superando e me mostrando o homem incrível que se tornou. Logo eu que me considero boa com as palavras não sei descrever para vocês o que tô sentindo agora “, escreveu Emily.

Fernando Zor e Maiara

O cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, decidiu fazer uma super homenagem a Maiara. Aproveitando o aniversário da cantora no dia 1, ele fez uma surpresa nada modesta. O artista contratou um avião que carregava uma faixa escrito: “parabéns, Maiara. Te amo. Fernando”.

Aprovando a declaração, ela compartilhou ao vídeo do momento, e escreveu: “Que coisa linda amor! Te amo, Fernando”.

Lipe Ribeiro e Yá Burihan – Casais 2021

O ex-participante de ‘A Fazenda’, e um dos finalistas, se declarou para Yá Burihan na virada para 2021. Usando o Instagram, ele postou uma foto dos dois se beijando no momento dos fogos.

“Mais um juntos, e um ano mais que especial pela frente, nosso ano. FELIZ 2021 time”, disse.

Durante o reality da Record TV, ele chegou a pedir a amada em casamento. Será que o ‘casório’ rola neste ano?

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Um casal ‘improvável’, que se formou em 2020, começaram a namorar e em poucos meses já estavam noivos e agora, à espera da primeira filha. Em seu Instagram com 15 milhões de seguidores, a influencer se declarou ao filho de Leonardo.

“Com os amores da minha vida p desejar um FELIZ ANO NOVO p todos vocês!!! Que 2021 seja um ano diferente, um ano de muitas alegrias, muita paz, saúde, amor e energias positivas!!! Obrigada por tudo que me proporcionaram esse ano de 2020 e 2021 estamos mais que JUNTOS. AMAMOS VOCÊS”, disse ela.

Ludmilla e Brunna Gonçalves – Casais de 2021

Completando dois anos juntas, Ludmilla e Brunna Gonçalves continuam juntas em 2021. No Instagram, elas trocaram declarações e postaram fotos de casal, durante o réveillon.

“Diga pro teu futuro: eu não tenho medo de você e eu estou chegando!!! FELIZ ANO NOVO com muito amor”, declarou Lud. “Mais um ano novo ao seu lado e que seja assim pra sempre, te amo”, escreveu a dançarina.

