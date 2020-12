Brasileira está entre as 100 mulheres mais poderosas do mundo de 2020

Pelo segundo ano consecutivo, a diretora de Finanças e Relacionamento com Investidores da Petrobras, Andrea Marques de Almeida, é a única mulher brasileira que aparece na lista da revista americana Forbes que listou as 100 mulheres mais poderosas do mundo.

Currículo – Andrea Marques de Almeida

Andrea que assumiu a estatal em 2019, ocupa a 77ª posição da lista. Segundo a revista, Andrea Marques de Almeida anunciou, no ano passado, o programa de venda de ativos da Petrobras, que prevê arrecadar em torno de US$ 20 bilhões para a companhia.

Ela atuou por 25 anos na mineradora Vale S.A e foi convidada a integrar o time da Petrobras com o objetivo de recuperar a imagem e credibilidade da empresa depois de denúncias de corrupção investigadas pela operação Lava Jato.

Entre 2015 e 2018, trabalhou na Vale Canada em Toronto, ocupando depois o cargo de gerente executiva de Tesouraria Global da Vale.

A única brasileira indicada pela Forbes a ser uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo, Andrea Marques de Almeida, é formada em engenharia de produção com MBA em finanças pel o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais do Rio de Janeiro (IBMEC-RJ).

Lista da Forbes

Já pelo décimo ano consecutivo, a chanceler alemã Angela Merkel é a mulher mais poderosa do mundo, segundo a Forbes. A primeira-ministra do país europeu é seguida pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde , e pela vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris. De acordo com a Forbes, a democrata é a primeira mulher negra e asiática eleita para compor a lista.

Além da brasileira Andrea Marques de Almeida, a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, encerra a lista da Forbes. Esta é a 17ª lista elaborada da Forbes. Entre as 100 mulheres mais poderosas do mundo, a publicação apontou 21 ligadas à política e 39 ao setor empresarial.